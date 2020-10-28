Londra Başkonsolosluğu uyardı: Son gün 31 Aralık 2020

“BİRLEŞİK Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin geçiş süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Bu çerçevede, Ankara Anlaşması (ECAA-European Community Association Agreement) Birleşik Krallık için geçerliliğini yitirecek, bu kapsamda yeni başvuru yapılamayacaktır. Bununla birlikte, Ankara Anlaşması çerçevesinde oturma ve çalışma izni için bu zamana kadar başvuru yapmış vatandaşlarımız ile geçiş döneminin sona ereceği 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak vatandaşlarımız, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra da Ankara Anlaşması’na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaktır. Öte yandan, halihazırda Ankara Anlaşması kapsamında Birleşik Krallık’ta oturma ve çalışma iznine başvurmuş ya da söz konusu izni haiz vatandaşlarımızın henüz başvuruda bulunmamış aile bireylerinin söz konusu anlaşma hükümlerinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili İngiliz makamlarına başvurmaları gerekmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili İngiliz makamlarına başvuruda bulunmayan söz konusu aile bireyleri, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık’ın ulusal göç mevzuatına tabi olacaklardır.”

SAAT 23.00’TE BAŞLAYACAK

Birleşik Krallık, Brexit sonrası puan tabanlı yeni göç sistemine geçeceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) ile serbest dolaşım sona erdiğinde 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak yeni sistemle bilim ve teknoloji alanında yetişmiş iş gücünün ülkeye kazandırılması hedefleniyor. Yeni uygulamaya bu yılın son günü olan 31 Aralık gecesi saat 23.00’de başlayacak.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan