Londra 32. Kültür ve Sanat Festivali Suna Alan ve Canan Sağar’la bitecek!

LONDRA’da tam 32 yıldır festival düzenleyen Day- Mer, 32. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, geleneksel etkinliklerinden biri olan tiyatro gösterimi ile başladı. 32. Kültür ve Sanat Festivali’nin kısıtlamaların uzatılması nedeniyle bu yıl da ağırlıklı olarak çevrimiçi yapmak zorunda kalındığı kaydedildi. Festival, 4 Temmuz tarihinde Londra’nın tanınmış sanatçılarından Suna Alan, Canan Sağar, Türkiye kökenli müzik grubu Music Avesta ve Lokandes Grubu’nun seslendireceği eserlerin ardından sona erecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu yıl da geleneksel kültür ve sanat festivalimiz salgın koşullarında gerçekleşiyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid salgını hayatın her alanını olduğu gibi kültür ve sanat etkinliklerini de olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle insanların fiziksel olarak yan yana gelmesine getirilen kısıtlamalardan dolayı çevrimiçi (online) etkinlikler, istemesek de hayatımızın bir parçası oldu” ifadeleri yer aldı.

DAYANMA SINIRININ SON KERTESİ

Day-Mer Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da, “Sanatın farklı dallarında çalışmalar yapan sanatçılar, salgının neden olduğu olumsuz koşullarda çalışmalarını sergileme olanağı bulamamanın sıkıntılarını yaşıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır konserler, şenlikler, festivaller, tiyatro gösterimleri, sokak etkinlikleri, düğünler yapılamıyor. Hayatlarını sanatsal üretimleri ile idame ettirenler artık dayanma sınırlarının son kertesinde. Seyirci ile buluşma olanağı bulamayanların çoğu, esnek çalışma koşullarından dolayı yerel ve merkezi hükümetlerin, mesleki birliklerin verdikleri kısıtlı yardımlardan da yararlanamadı. Oysa hükümetler, dev şirketlere ve ticari işletmelere devasa finansman aktardı. Adı, Dayanışma Merkezi’nin kısaltılması olan Day-Mer, salgın boyunca da dayanışma çabası içinde oldu. Tüm olanaklarımızı pandemiden en çok etkilenen kesimler için seferber ettik ve etmeye devam ediyoruz. Day-Mer Yönetim Kurulu üyesi Arif Bektaş yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamalarına rağmen festivalin bu yıl dolu dolu geçtiğinin müjdesini verdi.

DERNEK BAHÇESİNDE PARK ŞENLİĞİ

Bektaş, festival kapsamında 4 Temmuz tarihinde dernek bahçelerinde park şenliği olacağını ve gerçekleştirecekleri canlı müzik etkinliğini online olarak sosyal medya sayfalarından yayınlanacağını belirtti. Festival kapsamında ayrıca ‘Pandemi ve Geleceğimiz’ konulu panel düzenleneceğini de ifade eden Bektaş, Yazar Aydın Çubukçu ve Dr. Yılmaz Algül’ün panele konuşmacı olarak katılacağını söyledi. “Pandemiden etkilendik” Festival kapsamındaki tüm etkinliklerin sosyal medya sayfalarından canlı yayınlanacağı duyurusunda bulunan Bektaş, resim sergisi, online fotoğraf sergisi ve Sivas Katliamı’nı konu alan şiir dinletisi gerçekleştireceklerini de ifade etti.