Londra, ‘12. Britanya Alevi Festivali’ne hazırlanıyor!

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GEÇEN yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl Britanya Alevi Federasyonu (BAF) ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Festival, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Wood Green’deki İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM-Cemevi) açılış resepsiyonu ile başlayacak. Britanya Alevi Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sanatsal ve kültürel etkinliklerin iki hafta boyunca süreceği festival, 15-16 Haziran’da Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde zengin bir etkinlik programıyla taçlandırılacak. BAF’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Biz Aleviler inancımıza kimliğimize, kazanımlarımıza, eşit ve özgür bir dünyada yaşamak için her alanda sahip çıkıyoruz. Alevi Festivali, bu kazanımlardan bir tanesi olarak toplumsal kolektivizmi, dayanışmayı öne çıkaran bir festival.”

