Londra, ‘12. Britanya Alevi Festivali’ne hazırlanıyor!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:16
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Avrupa’nın en büyük Alevi festivalleri arasında yer alan Britanya Alevi Festivali 29 Mayıs’ta başlıyor.
GEÇEN yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl Britanya Alevi Federasyonu (BAF) ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Festival, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Wood Green’deki İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM-Cemevi) açılış resepsiyonu ile başlayacak. Britanya Alevi Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sanatsal ve kültürel etkinliklerin iki hafta boyunca süreceği festival, 15-16 Haziran’da Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde zengin bir etkinlik programıyla taçlandırılacak. BAF’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Biz Aleviler inancımıza kimliğimize, kazanımlarımıza, eşit ve özgür bir dünyada yaşamak için her alanda sahip çıkıyoruz. Alevi Festivali, bu kazanımlardan bir tanesi olarak toplumsal kolektivizmi, dayanışmayı öne çıkaran bir festival.”FESTİVALE KATILACAK SANATÇILAR...
Festivalde 15-16 Haziran da sahne alacak sanatçılar, Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Bodan, Yılmaz Çelik, Niyazi Koyuncu, Hozan Beşir, İcra Heyeti Grubu, Mehmet-Selin Tek, Olcay Bayır ve Gülseven Medar olarak açıklandı. Sürpriz sanatçıların da yer alacağı festivalde deyişler eşliğinde semah dönülecek. Londra
merkezli Britanya Alevi Federasyonu (BAF) İngiltere, İskoçya ve Galler’deki toplam 18 cemevinin çatı kuruluşu olarak 2013 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Birleşik Krallık genelinde Alevi inancını paylaşan bireyleri bir araya getirerek kültürel, sosyal ve inanç konularında etkinlikler yapan federasyonun eş başkanlığını Dilek İncedal ve Müslüm Dalkılıç, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi başkanlığını da İbrahim Has yürütüyor. Festival yetkilileri, “Britanya’yı kapsayan festivalimiz herkesi kucaklayan bir festival haline geldi. Bu nedenle tüm canlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz” dedi. dedi.