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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

‘Lojistik daha da zorlaşacak’

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‘Lojistik daha da zorlaşacak’
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Almanya’da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel finansal krizden sonraki en düşük seviyesine gerileyerek eksi 19.8 puana indi.

EKONOMİ Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mart ayı ihracat beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya’da bu yılın şubat ayında eksi 1.1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, martta sert düşüşe geçerek eksi 19.8 puana geriledi. Söz konusu rakam, 1991’den beri en büyük düşüş ve küresel finansal krizden sonra da en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu düşüşün Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonraki en büyük düşüş olduğunu belirterek, “Koronavirüs salgını dünya ticaretini yavaşlatıyor. Uluslararası lojistik daha da zorlaşacak. Bir ihracat ülkesi olarak Almanya özellikle etkileniyor” ifadelerini kullandı.
İhracat beklentilerinin neredeyse tüm sanayi sektörlerinde düşüş gösterdiğini aktaran Fuest, bazı sektörlerde önemli düşüş görüldüğünü, özellikle otomotiv sektörünün sert bir darbe aldığını ve ihracatında önemli düşüşler beklendiğini kaydetti. Fuest, elektrik ekipman üreticileri ve kimya endüstrisi ihracat beklentisindeki düşüşün nispeten ılımlı kaldığını belirtti.

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