Liverpool’a gelen mektubun laneti!

Daragh Curley isimli 10 yaşındaki bir Manchester United taraftarının Jürgen Klopp’a ‘Lütfen artık yenilin’ mektubu günlerce konuşulmuştu. Bu mektup İngiliz basınının manşetlerini süslediğinden beri Liverpool’un beli bir türlü doğrulamadı ve arka arkaya yenilgiler almaya başladı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Minik Daragh, bilindiği gibi okulunda öğretmeninin verdiği “Ünlü bir kişiliğe mektup” ödevini Liverpool menajeri Jürgen Klopp’a yazarak yapmış ve bu mektupta Klopp’a Kırmızılar’ın sürekli kazanmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Basına yansıyan bu mektup yazışmalarının ardından ise Liverpool açısından işler iyi gitmemeye başladı.

Minik Daragh mektubunda “İzin ver rakip takımlar sana gol atsın. 9 maç daha kazanırsanız tarihe geçeceksiniz. Lütfen artık kaybedin. Umarım şampiyonluğu kazanmamanız konusunda ikna edici olmuşumdur” sözlerini kullanmıştı.

Liverpool teknik direktörü Klopp mektubu böyle cevaplamıştı…

“Sevgili Daragh, öncelikle mektubun için çok teşekkür ederim. Bana iyi şanslar dilemek için yazmadığını biliyorum ancak genç futbol severleri duymak her zaman çok keyifli oluyor. Bu yüzden iletişim kurmuş olmandan dolayı çok memnunum.

Ne yazık ki isteğini kabul etmem mümkün değil. Liverpool'un yenilmesini ne kadar istesen de, Liverpool'un kazanması için elimden geleni yapmak benim görevim. Dünya'nın farklı yerlerine yayılmış milyonlarca Liverpool taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.

Şanslısın ki, geçmişte birçok maç kaybettik ve gelecekte de kaybedeceğiz. Çünkü futbol böyle bir şey. Sorun şu ki 10 yaşında olduğumuzda gelecekte de her şeyin aynı kalacağını düşünüyoruz. Ancak 52 yaşındaki biri olarak sana söyleyebileceğim tek bir şey varsa o da durumun kesinlikle böyle olmadığıdır.

Mektubunu okuduktan sonra emin bir şekilde söyleyebilirim ki değişmeyecek tek şey futbola ve takımına karşı olan tutkun olacaktır. Manchester United senin gibi bir taraftara sahip olduğu için çok şanslı.

Umarım daha kazanacağımız birçok maç ve hatta kaldıracağımız kupalar seni üzmez. Çünkü kulüplerimiz rakip oldukları kadar birçok güzel, ortak değeri paylaşıyor. Benim için de futbol bundan ibarettir. Kendine dikkat et ve bol şans, Jürgen Klopp.”

Liverpool bu mektubun ardından hem Şampiyonlar Ligi’nde, hem Premier Lig’de hem de FA Cup’ta mağlup oldu ve ilginç bir tesadüf yaşanmış oldu.