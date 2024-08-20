×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Litvanya, Alman askeri için üs inşa ediyor

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Litvanya#AVRUPADAN HABERLER
Litvanya, Alman askeri için üs inşa ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:16

Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. Litvanya, başkent Vilnius yakınlarında Belarus’a 20 kilometre mesafedeki Rudninkai bölgesine Alman askerleri için üs inşa etmeye başladı.

Haberin Devamı

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan üste 4 binden fazla Alman askerinin görev yapması bekleniyor. Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Vaiksnoras temel atma töreni sırasında yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en büyük projelerinden biri olan üssün 3 yıl sürecek inşa çalışmasının maliyetinin yaklaşık 1 milyar Euro olmasının beklendiğini söyledi. Yaklaşık 2.9 milyon nüfusu bulunan bir ülke için bunun ‘büyük bir yatırım’ olduğunu ve ülke ekonomisinin Almanya’nın onda biri kadar olduğunu belirten Vaiksnoras, “Askeri birlik, halkımıza güvence verecek, caydırıcılık görevi görecek ve Rusları dışarda tutacak” dedi. Almanya, geçen yıl Rusya ile sınırı olan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Litvanya’ya asker konuşlandırmayı taahhüt etmişti.

Litvanya, Alman askeri için üs inşa ediyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Litvanya#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!