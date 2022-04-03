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Liseyi en iyi dereceyle bitiren öğrencilere öğrencilere ödül!

#Berlin Eğitim Ataşeliği#Ödül#Rıfkı Olgun Yücekök
Liseyi en iyi dereceyle bitiren öğrencilere öğrencilere ödül

Berlin Eğitim Ataşeliği, Berlin Türk toplumu arasında, liseyi en iyi notla bitirerek üniversiteye başlayan öğrencileri ödüllendirdi.

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BERLİN Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, dereceye giren öğrencileri ve ailelerini başkonsolosluktaki makamında misafir etti. Ödül töreninde Eğitim Ataşesi Erdal Tanas Karagöl de hazır bulundu. Öğrencilere birer tablet hediye edildi. Bu yıl Dreilinden Lisesi’ni 1.0 Abitur notu ile bitiren Helin Yaren Kayran ve Robert-Koch Lisesi’ni 1.3 abitur notuyla tamamlayan Zehra Öksüz dereceye girdi. Helin Yaren Kayran, Charite Hastanesi Tıp Fakültesi’nde, Zehra Öksüz ise Berlin Hür Üniversitesi’nde Veterinerlik Fakültesi’nde öğrenime başladı.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK ETMEK
Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin’de ödüllerin her yıl eğitimi teşvik etmek amacıyla verildiğini ve bunun bir gelenek haline geldiğini kaydetti. Yücekök, ödülle, başarılı öğrencileri topluma örnek göstermek istediklerini ve diğer öğrencileri teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Eğitimin başarının anahtarı olduğunu kaydeden Yücekök, Berlin Başkonsolosluğu’nun, Berlin’deki Türk toplumunun evi olduğunu belirtirken, Türk gençlerinin eğitimdeki başarısı için çalıştıklarını vurguladı. Yücekök, daha sonra öğrenci ve velilere ikramda bulunup, bir süre sohbet etti.

 

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#Berlin Eğitim Ataşeliği#Ödül#Rıfkı Olgun Yücekök

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