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Liseye giden göçmen öğrenci sayısı Alman öğrencilerden daha az

#Frankfurt#Eileen O’Sullivan#Gymnasium
Liseye giden göçmen öğrenci sayısı Alman öğrencilerden daha az

Frankfurt’ta yapılan bir araştırma, göçmen kökenli çocukların, Alman çocuklara göre daha azının liseye gittiğini ortaya koydu.

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ALMANYA’da eğitimde başarı, genellikle öğrencinin yaşadığı ortam, gelir durumu, aile biyografisi ve sosyal durumuna bağlı olarak şekilleniyor. Frankfurt’ta yapılan bir araştırma bunu bir kez daha ortaya koydu. Frankfurt belediyesinin istatistiklerine göre, göçmen kökenlilerin veya yabancı ülke vatandaşlığına sahip çocukların liseye gitme oranı Alman çocuklarına göre daha az. İstatistiklere göre 2021/22 eğitim yılında Frankfurt’ta 6 bin 62 öğrenci ilkokulu bitirerek orta öğretime geçti. Bunlarda 2 bin 328’i Alman kökenli, 2 bin 732’si göçmen kökenli ve 1002 öğrenci de yabancı ülke vatandaşlığa sahip. İlkokul sonrası orta öğretime geçen öğrencilerden 3 bin 287’si, yüksek öğrenime imkân tanıyan Gymnasium’a (Lise) başladı.

GÖÇMENLERİN YÜZDE 50’Sİ GİDEBİLDİ
Alman kökenli öğrencilerin üçte ikisinden fazlası Gymnasium’a gitmeye hak kazanırken, göçmen kökenli öğrencilerin ise yaklaşık yüzde 50’si Gymnasium’a gidebildi. Yabancı ülke vatandaşlığına sahip öğrencilerin ise sadece yüzde 38’i liseye gitmeye hak kazandı. Alman öğrencilerin sadece yüzde 0.6’sı Hauptschule adı verilen üniversiteye gitme şansı çok az olan orta öğretim okullarına başladı. Bu oran göçmen kökenlilerde 4 kat ve yabancı ülke vatandaşlığına sahip öğrencilerde ise 10 kat daha fazla oldu. İstatistikleri değerlendiren Frankfurt Belediyesi eğitimden sorumlu belediye encümeni Eileen O’Sullivan, göçmen kökenli öğrencilerin erken dönemde yoğun bir şekilde eğitimde desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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#Frankfurt#Eileen O’Sullivan#Gymnasium

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