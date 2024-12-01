Lindner’le yola devam

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FDP’nin, ‘D-Day Akış/Seyir Senaryoları-Önlemler’ (Avrupa’yı Alman Nazilerden kurtarmak için müttefiklerin 6 Haziran 1944 tarihindeki Normandiya Çıkarması) adıyla hazırlanan ve koalisyonu terk etme stratejilerini içeren 8 sayfalık belgeler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine partinin Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai “Böyle bir şey hazırlandığından haberim yoktu. Ancak tüm siyasi sorumluluğu üstlenip, kendi inandırıcılığıma ve partiye zarar gelmemesi için istifa ediyorum” diyerek istifa etmişti. Onunla birlikte dokümanları hazırlayan FDP Genel Merkezi Genel Müdürü Carsten Reymann da görevi bırakmıştı. Ancak FDP Genel Başkanı Christian Lindner tüm bu yaşananlara rağmen ‘göreve devam’ kararı aldı. 2013’ten bu yana FDP Genel Başkanı olarak görev yapan Lindner, söz konusu dokümanlardan kendisinin de haberi olmadığını özellikle vurgularken, istifa etmeyi düşünmediğini ve kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 5 barajını zar zor aşacağından hareket edilen partisinin Federal Meclis’teki yerini koruması için tüm gücüyle çalışacağını açıkladı. Kendisinin görevden alınması üzerine partisinin koalisyonu terk etme kararının doğru olduğunu savunan Lindner, “Ben partimizin gelecek iktidarda da söz sahibi olmasını istiyorum. O nedenle de erken seçime lider aday olarak katılacağım” dedi.

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PARTİ YÖNETİMİNDEN DESTEK

FDP yönetimi de partinin tabanı da 2009 yılındaki genel seçimlerde yüzde 4.8’de kalarak yüzde 5 barajını aşamayan ve 2017’de yüzde 10.7’yle yenden Federal Meclis’e taşıyan, 2021’de yüzde 11.4’le iktidara ortak eden Christian Lindner’e tam destek verdi. FDP yönetimi, partinin 23 Şubat’ta yapılacak erken seçime Lindner liderliğinde katılacağını açıkladı. FDP Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, “Christian Lindner hakkında ve partinin tepesinde personel tartışması yapmayacağız” diyerek Lindner’e destek verdi. FDP Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann, “Şef Christian Lindner. Ben severek onun yanındayım” dedi.

Yeşiller Eş Başkanı Fransizka Brantner ise FDP lideri Lindner’in ‘D-Day’ başlığı altında hazırlanan ve partinin koalisyonu terk etme planını içeren dokümanlardan haberinin olmadığından şüphe ettiğini söyledi. Brantner, “FDP’yi tanıyan herkes, o partide Lindner’in bilgisi olmadan hiçbir şey olmayacağını bilir. Bu nedenle ben şahsen bundan Lindner’in haberinin olmadığını düşünemiyorum” dedi.

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Christian Lindner, Franca Lehfeldt

LINDNER BABA OLUYOR

Öte yandan Lindner’in baba olmaya hazırlandığı da ortaya çıktı. 2022 yılında Almanya’nın ünlü Sylt Adası’nda görkemli bir partiyle evlenen Lindner (45) ile gazeteci eşi Franca Lehfeldt’in (35) önümüzdeki ilk baharda ilk çocuklarını beklediği öğrenildi. Christian Lindner bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Düsseldorf’ta cumartesi akşamı ekonomi, medya, politik ve kültür çevrelerinden 100’ün üzerinde kadın ve erkeğin katıldığı ‘WoMen on Top’ (Üstteki Kadın/Erkek) etkinliğinin sunuculuğunu yapan Franca Lehfeldt’in hamile olduğu gözden kaçmadı. Bild gazetesinin Lindner-Lehfeldt çitininin yakınlarından edinilen bilgilere dayanarak yayımladığı haberinde, “Franca hamileliğin 6’ncı, 7’nci ayında. Lindner de Lehfeldt de beklenen bebek mutluluğuyla ilgili açıklamada bulunmak istemiyorlar. Mecbur da değiller. Zaten ‘bebek karnını’ görmemek, fark etmemek mümkün değil” satırlarına yer verildi. Yoksul çocuklar için bağış toplanan etkinliğe FDP lideri Christian Lindner de katılarak hem eşini yalnız bırakmadı hem de çocuklara destek verdi.