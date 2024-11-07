Lindner’in yerine Kukies atandı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, FDP lideri Christian Lindner’i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies’i atadı. Ekonomi alanında doktorası olan Kukies, Başbakan Scholz’un ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu. FDP, yaşanan krizin ardından tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı aldı. Ancak FDP’li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, koalisyonun dağılmasına rağmen görevde kalacağını açıkladı. FDP’nin hükümette Maliye, Adalet, Ulaştırma ve Eğitim Bakanları bulunuyordu.