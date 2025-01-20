Lindner’i kovdu, ya Baerbock’u?

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AYNI zamanda, “Avrupa’da barış ve özgürlüğün güvenliği için gerçek sorumluluk üstlenme yerine, bazıları ulusal perspektife, ya da Federal Meclis seçimlerinde hızlı bir şekilde birkaç oy daha fazla almaya öncelik veriyor” açıklamasında bulundu.

Aslında bu sadece bir açıklama değil, aynı zamanda suçlamaydı.

Tabii Annalena Baerbock isim vermedi.

Ama Şansölye Olaf Scholz’u kastettiği belliydi.

Çünkü Şansölye Scholz, Ukrayna’ya uzun menzilli “Taurus” seyir füzeleri vermemek için aylardır diretmektedir.

Scholz, Taurusları göndermeleri halinde. Ukrayna’nın Rusya sınırları içine kadar ulaşan bu füzelerle saldırılarda bulunacağına dikkat çekerek, bunun da Almanya’nın savaşa dahil olduğu anlamına geleceğini söylüyor.

Ayrıca Ukrayna’ya yapılması istenen 3 milyar Euro hacimli silah yardımının ancak taze borç yoluyla gerçekleşmesinde de ısrar ediyor.

Ancak hem ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) hem de koalisyon hükümetini terk eden, daha doğrusu kovulan Hür Demokrat Parti (FDP) Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına destek veriyor, ama borç freninin esnekleştirilerek taze borç alınmasına karşı çıkıyor.

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“Ukrayna’ya destek, borç frenini sulandırmayı gerektirmez” diyen CDU’lular ve FDP’liler “Scholz Ukraynalıların sırtından seçim kampanyası manevraları yapıyor” suçlamasında da bulunuyorlar açık açık.

Tabii 23 Şubat’ta yapılacak olan erken genel seçimlere kadar Ukrayna’ya yardım konusunda bir gelişme olmayacağını bilen Annalena Baerbock da, isim vermeden dolaylı bir biçimde Şansölye Scholz’u suçluyor.

Evet...

“Daha fazla kalkınma-gelişme cesareti. Özgürlük, adalet ve sürdürebilirlik ittifakı” adı altındaki Koalisyon Sözleşmesini imzalayarak 8 Aralık 2021 tarihinde iktidara gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde bu tür suçlamalara ve sancılara daha önceden de tanık olduk.

Özellikle Yeşiller ile FDP arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle yaşanan sancılar devreye SPD’li Şansölye Olaf Scholz’un girmesi sayesinde atlatıldı.

Ama 2025 yılı bütçesi görüşmeleri beklenen gibi olmadı.

Ortaklar 6 Kasım 2024 tarihinde başbakanlıkta bir araya geldiler 2025 bütçesine son şeklini vermek için.

Önce heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Ekonomik alanda yaşanan durgunluğun giderilmesi için yeni yatırımların desteklenmesi için taze borç alınması gündeme geldi.

Ancak küçük ortak FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, borç freninde ısrar etti.

“Olmaz, taze borç gelecek nesillerin yükünü daha da artıracak” dedi.

Şansölye Scholz, Lindner’i “yola getirmek” için aynı gün akşama kadar üç kez “ikili” görüştü.

Ama bir türlü ikna edemedi.

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Bunun üzerine aynı akşam telefona sarılarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i aradı ve güvenini tamamen kaybeden Lindner’i görevden almasını istedi.

Tabii bunun üzerine Lindner başbakanlığı terk etti.

Ardından da kabinedeki FDP’li bakanlar “Biz de istifa edeceğiz” diyerek çekip gittiler.

FDP’li Federal Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise partiden istifa edip görevde kalacağını açıkladı.

Ve ertesi gün Cumhurbaşkanı Steinmeier, FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann ile Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger’e “görevden alınma” belgelerini sundu.

Ve böylece 8 Aralık 2021’de başlayan “üçlü koalisyon” çöktü.

Şansölye Scholz, SPD ve Yeşiller’den oluşan “azınlık hükümeti” ile “yola devam” dedi.

Ancak muhalefetin bastırması üzerine kaybedeceğini bile bile erken genel seçimlerin yolunu açmak için güvenoyu istedi.

Tabii beklenen şekilde sonuçlandı ve güvenoyu kaybının ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier, 23 Şubat’ta erken seçimlerin yapılacağını ilan etti.

Evet...

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Şansölye Olaf Scholz, kendisini sonradan “Başbakan Scholz, benim halkımıza verdiğim sözden cayıp, yeminimi bozmamı istedi” diyerek suçlayan FDP’li Lindner’i borç freni ısrarı yüzünden kapının önüne koydu.

Kendisini, isim vermeden de olsa, “Avrupa’da barışın ve özgürlüğün güvenliği için sorumluluk üstlenmemekle” suçlayan Yeşiller’li Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u nereye koyacak?

Hiçbir yere...

Sineye çekecek...