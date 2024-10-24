Lindner’den Ukraynalı mültecilere yeni statü önerisi!

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LINDNER, WirtschaftsWoche adlı ekonomi gazetesine verdiği röportajda, “Ukrayna’dan gelen mülteciler için özel bir hukuki statü düşünmeliyiz” dedi. Lindner’in önerisi, mültecilere sağlanan yardımların, iş gücü piyasasına entegre edilmesi için vatandaşlık parasının işlevsel araçlarıyla birleştirilmesini öngörüyor. Ukraynalı mültecilerin, savaştan dolayı iltica başvuru sürecinden geçmek zorunda olmadığını vurgulayan Lindner, bu kişilerin doğrudan vatandaşlık parası almalarının da doğru olmadığını belirtti. Vatandaşlık parası herhangi bir iş yapmadan toplumla sosyoekonomik entegrasyonu sağlayan asgari yaşam standardına yönelik bir destek sunuyor.
HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ ALDI
Maliye Bakanı Lindner ise vatandaşlık parasını tamamen yeniden yapılandırmak istiyor. Bu kapsamda, vatandaşlık parasını alan kişilerin konut masraflarının gerçek maliyetler yerine sabit bir miktar üzerinden karşılanmasını öneriyor. Lindner, “Böylece insanlar daha küçük bir daireye taşınıp nasıl ısınacaklarına karar verebilirler. Buradan milyarlarca Euro tasarruf edebileceğimize inanıyorum” dedi. Lindner’in önerileri, farklı kesimlerden hem destek hem de eleştiri aldı. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Göç politikasında köklü bir değişim gerekli” diyerek, Ukrayna’dan gelen mültecilere vatandaşlık parası verilmesine son verilmesi gerektiğini savundu. Söder, “Vatandaşlık parası, bir sosyal yardım programıdır ve tekrar bu ismi almalıdır. Sosyal yardımlara göç teşvik edilmemelidir” dedi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) ise Lindner’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. DGB Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel, “Konut için sabit ücret, uygun fiyatlı konutlar sağlanmadığı sürece bir kesinti anlamına gelir” diyerek, Lindner’i sosyal devlet üzerinde popülist saldırılar yapmakla suçladı.