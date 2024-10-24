Lindner’den Ukraynalı mültecilere yeni statü önerisi!

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LINDNER, WirtschaftsWoche adlı ekonomi gazetesine verdiği röportajda, “Ukrayna’dan gelen mülteciler için özel bir hukuki statü düşünmeliyiz” dedi. Lindner’in önerisi, mültecilere sağlanan yardımların, iş gücü piyasasına entegre edilmesi için vatandaşlık parasının işlevsel araçlarıyla birleştirilmesini öngörüyor. Ukraynalı mültecilerin, savaştan dolayı iltica başvuru sürecinden geçmek zorunda olmadığını vurgulayan Lindner, bu kişilerin doğrudan vatandaşlık parası almalarının da doğru olmadığını belirtti. Vatandaşlık parası herhangi bir iş yapmadan toplumla sosyoekonomik entegrasyonu sağlayan asgari yaşam standardına yönelik bir destek sunuyor.

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Ukraynalıların ikamet izinleriyle ilgili düzenlemeye dikkat çeken Mediendienst Integration Kurumu, Ukraynalı savaş mağdurları, AB çapında ‘Kitlesel Akın Direktifi’ ile otomatik olarak koruma altına alınıyor. Bu direktif, ilk kez Mart 2022’de devreye girdi ve şu an için Mart 2026’ya kadar uzatılmış durumda. Bu düzenleme, Ukraynalı mültecilere Avrupa çapında otomatik oturma izni sağlıyor. Ukraynalı mülteciler, diğer sığınmacılardan farklı olarak Almanya ’da vatandaşlık parası alıyor. Yalnız yaşayan bir mülteci, aylık 563 Euro alıyor. 2025 yılında bu miktarın sabit kalması öngörülüyor. Ayrıca, kira, ısınma ve sağlık hizmetleri için de ek yardımlar sunuluyor. Çalışma Bakanlığı, bu yardımların Almanya’daki asgari yaşam standardını güvence altına aldığını belirtiyor.

HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ ALDI

Maliye Bakanı Lindner ise vatandaşlık parasını tamamen yeniden yapılandırmak istiyor. Bu kapsamda, vatandaşlık parasını alan kişilerin konut masraflarının gerçek maliyetler yerine sabit bir miktar üzerinden karşılanmasını öneriyor. Lindner, “Böylece insanlar daha küçük bir daireye taşınıp nasıl ısınacaklarına karar verebilirler. Buradan milyarlarca Euro tasarruf edebileceğimize inanıyorum” dedi. Lindner’in önerileri, farklı kesimlerden hem destek hem de eleştiri aldı. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, “Göç politikasında köklü bir değişim gerekli” diyerek, Ukrayna’dan gelen mültecilere vatandaşlık parası verilmesine son verilmesi gerektiğini savundu. Söder, “Vatandaşlık parası, bir sosyal yardım programıdır ve tekrar bu ismi almalıdır. Sosyal yardımlara göç teşvik edilmemelidir” dedi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) ise Lindner’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. DGB Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel, “Konut için sabit ücret, uygun fiyatlı konutlar sağlanmadığı sürece bir kesinti anlamına gelir” diyerek, Lindner’i sosyal devlet üzerinde popülist saldırılar yapmakla suçladı.