Lindner’den Merz’e: ‘Üst düzey toplanalım’

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16 Eylül’den itibaren tüm sınırlarında 6 ay süreyle sıkı kontrol başlatma kararı alan Almanya’da sığınmacı ve düzensiz göç tartışmaları devam ediyor. Başbakan Olaf Scholz ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, hem geçen hafta hem de dün yapılan iki göç toplantısına katılmadı. Son yapılan toplantıda Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP) ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller) ile CDU/CSU’yu temsilen Parlamento Sekreteri Thorsten Frei (CDU) katıldı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, müzakerelerde ‘ortak bir sonuca ulaşılamadığını’ belirten Frei, bu nedenle bu formatta görüşmelerin devam etmeyeceğini ifade ederek, “Bu artık gereksiz” dedi. Hükümetin, sınırlarda sığınmacıların geri çevrilmesine yönelik önerilerinin yeterli olmadığını ifade eden Frei, iktidarın sunduğu tekliflerin, CDU/CSU’nun beklentilerini karşılamadığını belirtti. Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck de göç politikasında gerçek bir değişimin gerektiğini vurguladı ve koalisyonu bu konuda isteksiz olmakla eleştirdi. Poseck, mevcut görüşme formatının bir çözüm sunmadığını belirterek, “Bugünkü görüşme bu gerçeği ortaya koydu” dedi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz de koalisyonun Alman sınırlarında kapsamlı geri çevirmeleri yapamayacağını belirterek, “Bu durum, ortak bir yol bulma çabasının başarısız olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.



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‘SORUNU BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ’

FDP lideri ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ise koalisyon ortakları, Başbakan Olaf Scholz (SPD) ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz arasında üst düzey bir göç toplantısı yapılmasını önerdi. X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “CDU/CSU’nun iltica zirvesini iptal etmesi son söz olmamalı” ifadelerini kullanan Lindner, Merz’in, Scholz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ve şahsen kendisi ile müzakere etmesi gerektiğini söyledi. Almanya’nın göç konusunda kontrol ve tutarlılığa ihtiyacı olduğunu belirten Lindner, “Sorunu birlikte çözeceğiz” dedi.



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FAESER’DEN HIZLANDIRMA ÖNERİSİ

CDU/CSU’nun eleştirilerinin ardından İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP) ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), hükümetin önerilerine ilişkin bir basın toplantısı yaptılar. Toplantıda konuşan Faeser, Almanya’ya giriş yapmak isteyen sığınmacıları durdurmak ve onları hızlı bir şekilde ilgili AB ülkesine geri göndermek amacıyla bir tür sınır prosedürü önerdi. Buna göre, Almanya’ya gelen bir kişi sığınma talebinde bulunduğunda, federal polis bu kişinin sığınma başvurusunu gerçekleştirmekle başka bir AB ülkesinin sorumlu olup olmadığını inceleyecek. Geri gönderme sürecinde, kişinin kimlik bilgilerini içeren ‘Eurodac’ veri tabanından yararlanılacak. Ayrıca, başvuru sahibi sorgulanacak ve elde edilen bilgilere göre işlem yapılacak. Polis, uygun görüldüğü takdirde kişinin gözaltına alınması için mahkemeye başvurabilecek. Bu sayede, kişinin ülkede kaybolması engellenmeye çalışılacak. Faeser, mevcut yasaların bu tür bir prosedüre uygun olduğunu ve İçişleri Bakanlığı’nın sınırda toplu geri çevirmelerin AB hukukuna uygun olup olmadığını yeniden incelediğini belirtti.