‘Lindner provokatif davranıyor’

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FRANKFURTER Allgemeine Sonntagszeitung’a konuşan SPD Eş Başkanı Saskia Esken, FDP’nin ‘umutsuzca kendini göstermeye çalıştığını’ ve bu yüzden koalisyon içinde provokatif davrandığını söyledi. “Bu durumun değişeceğine dair pek umudum yok. Yapılan çağrılar işe yaramıyor gibi görünüyor” diyen Esken, bazı projelerin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ve sonbaharda kararlar alınacağını açıklayan FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner’e tepki gösterdi: “Tarih ve ültimatomlarla oynama, sorumlu bir politika anlayışıyla hiçbir ilgisi olmayan bir oyuncu zihniyetinin yansımasıdır. Buna rağmen koalisyon ortaklarının sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini ve bu yasama döneminde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için çaba göstereceklerini umuyorum. Ülkemizin yeni bir başlangıç yapmasını sağlamak için ortaklarımızın sorumluluk duygusuna güveniyorum.”

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LİDERLİK TARZI UYGUN

Gecen hafta Almanya siyasetine damga vuran Yeşiller Partisi yönetiminin istifa kararını da değerlendiren Esken, SPD içinde personel değişikliklerine gerek olmadığını söyledi. 2025 seçim yılına girerken Başbakan Olaf Scholz, Lars Klingbeil ve kendisinin SPD liderliğinde kalacağını ifade eden Esken, “Bundan emin olabilirsiniz” dedi. Esken, hükümet, parti ve meclis grubunun zirvesindeki iş birliğinin yıllardır çok yakın ve güvene dayalı olduğunu vurguladı. Olaf Scholz’un başbakan adaylığıyla ilgili tartışmalara da değinen Esken, Scholz’a açıkça destek verdi ve “Olaf Scholz bizim başbakanımız ve seçimlere onunla gireceğiz. Parti içinde bu konuda büyük bir birlik var” şeklinde konuştu. Scholz’a yöneltilen iletişim ve liderlik eleştirilerini reddeden Esken, “Olaf Scholz liderlik ediyor hem de zamanımıza uygun bir tarzda” diye ekledi.