‘Lindner istifa etmeli!’

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SPD Ludwigsburg milletvekili Karaahmetoğlu, koalisyonu yıkmaya yönelik gizli planların medyada yer almasından sonra FDP Genel Sekreteri Djir-Sarai’nin istifa etmesinin yetersiz olduğunu belirtti. Macit Karaahmetoğlu, “D-Day Skandalı’nın ciddiyeti göz önüne alındığında, asıl sorumlu olanın parti genel başkanı olduğunu ve onun istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Hür Demokrat Parti’nin (FDP) sorumlularının son haftalarda yaşanan olayları nasıl atlatabildiklerini anlamakta zorluk çekiyorum. Hükümetin bir parçası olmasına rağmen, Christian Lindner’in hükümetle bilinçli bir şekilde yollarını ayırması, eşine az rastlanır bir siyasi savaş ilanıydı” dedi.

SİYASİ BİR ŞİZOFRENİ ÖRNEĞİ

Macit Karaahmetoğlu, FDP’nin koalisyonun ardından yaptığı planlarla hem ülkeye hem de seçmenlere ihanet olduğunu belirtti. Karaahmetoğlu, “Bu süreçte ortaya çıkan ‘D-Day Operasyonu’na ilişkin detaylar, FDP’nin bu ayrılığı ne kadar titizlikle ve acımasızca planladığını, devlete karşı olan sorumluluğundan kurtulmaya çalıştığını açıkça gösteriyor” diye konuştu. FDP’nin davranışının, etik açıdan kabul edilemez olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, “Tüm bu olayları güzelleştirmeye ve kamuoyu önünde inkâr etmeye çalışmaları ise siyasi bir şizofreni örneğidir. Bu bağlamda, Genel Sekreter Djir-Sarai’nin bugün görevinden ayrılması mantıklı bir sonuçtur. Ancak bu kurban da FDP’yi bu benzeri görülmemiş siyasi aldatma olayından aklamaya yetmeyecektir. Bu konuda yalnızca bir kişi asıl sorumludur ve o da Christian Lindner’dir. Onun liderliğinde FDP, yalnızca yalanlar, sadakatsizlik ve gerçeklerden kopuk bir narsisizmle anılan bir parti olarak kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.