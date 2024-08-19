Lindner gidici mi?

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ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya ile Thüringen’de 1 Eylül’de, Brandenburg’da da 22 Eylül’de parlamento seçimleri yapılacak.

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre FDP bu eyaletlerin hiçbirinde de yüzde 5 barajını aşamayacak.

Farklı kuruluşlar tarafından yapılan anketlere göre FDP, Brandenburg’da yüzde 2, Saksonya’da yüzde 2, Thüringen’de yüzde 3 oy alacak.

Yani bu eyaletlerin hiçbirinde de FDP yüzde 5 barajını aşamayacak.

DOLAYLI İŞ BİRLİĞİ

Evet...

5 yıl önce, yapılan seçimlerde de FDP Saksonya’da yüzde 4.8, Brandenburg’da yüzde 4.1’de kalıp yüzde 5 barajını aşamamıştı.

27 Ekim 2019 tarihinde Thüringen’de yapılan seçimlerde ise yüzde 5’le parlamentoya girmişti.

Hatta Sol Partili Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow ilk iki turda da mutlak çoğunluğu sağlayamayınca, üçüncü turda FDP’den adaylığını ilan eden Thomas Kemmerich, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve muhafazakâr Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU), tabii kendi partisinin de desteğiyle 5 Şubat 2020’de Thüringen Eyalet Başbakanı bile seçilmişti.

Seçim öncesi “Sol Parti’yle de AfD ile de kesinlikle iş birliği yok” diyen CDU’nun bu ‘dolaylı iş birliğine’ tepkiler yoğunlaşınca, dönemin CDU Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tavır koyması üzerine Kemmerich, Thüringenli CDU’luların desteği çekmesi nedeniyle tam bir ay sonra, yani 4 Mart 2020’de istifa edip koltuğunu terk etmek zorunda kalmıştı.

CDU’nun o dönemdeki Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de daha Thomas Kemmerich istifa etmeden önce görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Ayrıldı da.

Bu ‘dolaylı iş birliği’ dönemin CDU Genel Başkanı Anngret Kramp-Karrenbauer’i de etkilemiş ve yaklaşık bir yıl sonra görevi ‘gönüllü’ olarak bırakmıştı.

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İşte son kamuoyu yoklamaları ve FDP’ye yönelik veriler beni yıllar öncesine götürdü.

2011 yılında Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt’ya parlamento seçimleri yapıldı.

2009 yılından beri federal düzeyde CDU/CSU ile iktidarda olan FDP, yüzde 4.2, yüzde 3.8 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadı.

Baden-Württemberg’de yüzde 5.3’le parlamentoya girdi.

Ancak bir dönem öncesine göre Saksonya-Anhalt’ta yüzde 2.8, Rheinland-Pfalz’da yüzde 3.8, Baden-Württemberg’de ise yüzde 5.4 oy kaybına uğradı.

İşte bu oy kaybı üzerine gözler FDP’nin o dönemdeki Genel Başkanı ve Federal Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’ye çevrildi.

Parti içinden “İstifa” sesleri yükseldi.

1994-2001 yıllarında FDP Genel Sekreteri olan ve 2001 yılında 39 yaşındayken ‘partinin tarihinde o zamana kadarki en genç genel başkan’ seçilen Guido Westerwelle, “Alın sizin olsun” diyerek 13 Mayıs 2011’de liderlik koltuğunu bıraktı.

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TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Oysa, aynı Guido Westerwelle, FDP’nin tarihini değiştirmişti.

2002 yılındaki genel seçimlerde FDP, Guido Westerwelle’yi başbakan adayı göstermişti.

Bu partinin tarihinde bir ilkti.

FDP’li ilk başbakan adayı.

‘Proje 18’ sloganıyla seçim kampanyası yürüten ve ayakkabılarının altına ‘18’ yazarak televizyon ekranlarına yansıtan Westerwelle’li FDP, bu seçimlerde ancak yüzde 7.4 oy alarak umduğunu bulamadı.

Ama Westerwelle liderliğindeki FDP, 2009 yılındaki genel seçimlerde yüzde 14.8 olarak 1949 yılından beri yapılan seçimlerdeki en yüksek oy oranına ulaşmıştır.

Bu seçimlerden sonra FDP, Angela Merkel başbakanlığında CDU/CSU ile koalisyon hükümetini oluşturarak yeniden iktidarda söz sahibi olmuştur.

Ancak parti içi sürtüşmeler nedeniyle FDP seçmeninin gözünden düşmüş ve 22 Eylül 2013 tarihinde yapılan genel seçimlerde toplam oyların ancak yüzde 4.8’ini alarak yüzde 5 barajına takılmıştır.

İşte bu yenilgiden sonra 7 Aralık 2013’te ‘34 yaşındayken FDP’nin bugüne kadar ki en genç genel başkanı’ seçilen ve görevini hâlâ sürdüren Christian Lindner, bu sancılı dönemi en iyi bilen liberal politikacıların başında gelmektedir.

Çünkü Westerwelle döneminde 2009-2011 yıllarında Lindner partinin Genel Sekreteri’ydi.

Westerwelle liderliği bıraktıktan yaklaşık 7 ay sonra 14 Aralık 2011’de Lindner de istifa etmişti.

Ancak partiyi son yıllarda yeniden canlandırarak 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde yüzde 11.4’le yeniden Federal Meclis’e taşıyarak SPD ve Yeşiller’le ortaklık eden FDP’li Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in kaderi de geleceği de gelecek ay yapılacak seçimlere bağlı gibi gözüküyor.

Daha şimdiden “Lindner gidici” diyenler bile var...