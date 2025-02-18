Lindner Elon Musk’ı örnek aldı: Radikal öneriler sundu

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BILD gazetesine konuşan Lindner, “On yıllar boyunca bir bürokrasi ormanı oluştu ve bunu artık geri kesmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. FDP’nin hazırladığı belgeye göre, Almanya’da orduya bağlı kurumlar hariç 700’den fazla federal kurum bulunuyor. Bu kurumların sayısının ciddi şekilde azaltılması ve görevlerinin yalnızca gerçekten gerekli olanlara indirgenmesi gerektiği vurgulanıyor. Belgede, bu adımların yalnızca mali tasarruf sağlamayacağı, aynı zamanda devletin verimliliğini de artıracağı belirtiliyor.

BAZI GÖREVLER ÖZEL SEKTÖRE...

Önerilen reformlar arasında, benzer görevleri olan federal kurumların birleştirilmesi, bazı bürokratik pozisyonların kaldırılması ve belirli görevlerin özel sektöre devredilmesi yer alıyor. Örneğin, çevre ile ilgili sorumlulukların Çevre Federal Ofisi’nden alınıp Federal Doğa Koruma Ofisi’ne entegre edilmesi, siyasi eğitimle ilgili görevlerin ise merkezi bir eğitim ajansına aktarılması planlanıyor. Ayrıca, eyaletlerin istatistik dairelerinin Federal İstatistik Ofisi bünyesinde toplanması ve Alman Hava Durumu Servisi (DWD) gibi kurumların özelleştirilmesi de gündeme getiriliyor. Federal hükümetin 40’tan fazla özel yetkilisinin bulunduğu belirtilirken, bu pozisyonların yaklaşık yarısının kaldırılması ve ihtiyaç duyulan görevlerin parlamenter devlet sekreterleri ya da ilgili bakanlıklar tarafından devralınabileceği ifade ediliyor. Demiryolu Federal Ofisi gibi bazı kurumların ise merkezi bir ulaşım ajansı altında birleştirilmesi planlanıyor.