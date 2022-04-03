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Lindner: ‘Bu savaş hepimizi fakirleştirecek!’

#Ukrayna-Rusya Savaşı#Federal Maliye Bakanı Christian Lindner#Fakirleşme
Lindner: ‘Bu savaş hepimizi fakirleştirecek’

Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, Ukrayna-Rusya savaşının acı reçetesini çıkardı. FDP’li Bakan, savaşın ekonomiye ciddi zarar verdiğini belirterek, fakirleşme uyarısında bulundu ve ciddi endişe duyduğunu söyledi.

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BILD am Sonntag gazetesine konuşan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, savaşın Almanya’daki refahı olumsuz etkileyeceğini ifade ederken, “İthal enerjiye daha fazla para ödemek zorunda kaldığımız için Ukrayna savaşı hepimizi fakirleştirecek” dedi. Devletin bile bu refah kaybını telafi edemeyeceğini kaydeden Lindner, federal hükümetin ancak en büyük şokları hafifletebileceğini kaydetti. Lindner, bu nedenle hedeflerinin geniş orta tabakanın yükünü hafifletmek olacağını ve ihtiyaç sahipleri ile iflas tehlikesi bulunan şirketlerin destekleneceğini ifade ederken, “Ancak finans kaynakları sınırlı olduğu için destek tedbirleri sadece süreli olacaktır” dedi.

‘BÜYÜME GERİ GİDİYOR’
Maliye Bakanı Lindner, mart ayındaki enflasyon oranının yüzde 7.3 olduğunu hatırlatırken, “Ekonomik büyüme açısından ciddi endişe duyuyorum. Büyüme geriye gidiyor. Fiyatlar artıyor” dedi. Lindner, hükümetin büyümenin durmasını engellemek için her tedbiri aldığını vurgularken, “Uzun vadede refah için yeni temeller atmak zorunda kalacağız. Almanya, sosyal ve ekolojik bir piyasa ekonomisinin büyüme modelini yenilemeli” dedi. Almanya’da enflasyon oranı en son Mart 1981’de Birinci Körfez Savaşı’nın etkisiyle nedeniyle bu kadar artırmıştı.

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#Ukrayna-Rusya Savaşı#Federal Maliye Bakanı Christian Lindner#Fakirleşme

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