Lindner ateş püskürdü: Hepsi para peşinde

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ALMANYA Maliye Bakanı Christian Lindner, Bodensee (Boden Gölü) kenarındaki Friedrichshafen kentinde katıldığı bir etkinlikte, diğer bakanlıklara ateş püskürdü. Lindner, “Berlin’deki Bakanlar Kurulu’nda ‘yalnız adam’, ‘yalnız bakan’ kaldım. Ben tekim, diğerlerinin hepsi de daha fazla para harcama peşinde” dedi. FDP’nin başta dar gelirlilere, uzun süreli işsizlere ve sığınmacılara ödenen sosyal yardım nitelikli ‘Yurttaş Parası’ ödemeleri başta olmak üzere bakanlıkların bütçelerinde de kesinti yapılmasından yana olduğunu yineleyen Lindner, “Diğerlerinin hepsi de vergi girdilerini bol bol harcamak istiyor. Vergi mükellefleri olarak sizin ödediğiniz paraların harcanmasına ben dikkat etmek zorundayım ve edeceğim de” diye konuştu. Katılımcıların ‘Yurttaş Parası’yla ilgili sorularını da yanıtlayan Lindner, “Gerçekten bazı durumlarda çok çalışan insanların, daha az çalışan veya hiç çalışmayıp ‘Yurttaş Parası’ ile geçinenlerden daha az para kazanmaları inanılmaz bir saçmalıktır” diyerek, bu alanda köklü bir reforma gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

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‘BİR DÖNEM YETMEZ’

Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre 2013 yılından beri genel başkanlığını yaptığı FDP ciddi oy kaybına uğrarken, Christian Lindner hedeflerine ulaşmak için bir yasama döneminin yeterli olmadığını belirterek seçmenlerden destek istedi. Almanya’nın bütçesini rayına oturtmakta kararlı olduğunu vurgulayan Lindner, “Bunu ancak ikinci yasama döneminde de Federal Maliye Bakanı olarak kalarak gerçekleştirebilirim” dedi. Hedefledikleri dijitalleşmenin de bu yasama döneminde hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağını belirtirken, dolaylı bir biçimde hükümet ortakları SPD ile Yeşiller’i suçladı. Almanya’da sol partilerin kendilerine ait olmayan paraları bol keseden harcamaktan yana olduklarını ifade eden Lindner, “Biz taze borç freninde ısrarlıyız” görüşünü yineledi.