Lille'de Türkler'in gol katkısı 20 Süper Lig takımından fazla!

Lille takım halinde 25 kez ağları havalandırırken, Türk futbolcuların gol katkısı yüzde 60 oldu. Fransız ekibi böylece Süper Lig'de mücadele eden 21 takımın 20'sini solladı.

3 BÜYÜKLERDE TABLO ÇOK KÖTÜ

F.Bahçe'de Türkler'in gol yüzdesi 25 olurken, Galatasaray'da bu oran yüzde 17. Beşiktaş'ta gollerin yüzde 16'sını, Trabzon'da 20'sini, Başakşehir'de ise 23'ünü Türkler attı.

RİZE VE KONYA'DA GOL BİLE YOK

Süper Lig'de Lille'i geçebilen tek takım ise Malatya oldu. Sarı-Siyahlılar'da 8 golün 6'sına yani yüzde 75'ine Türkler imza attı. Rize ve Konya'da ise Türkler'in henüz golü yok.