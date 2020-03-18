Liglerin başlaması için Çin bekleniyor!

Christillin yaptığı açıklamada Serie A'nın 27 Haziran'a kadar kısıtlaması olduğunu belirterek, "Serie A'nın 27 Haziran'da başlatılabilmesi için gerekli kısıtlaması var. Çin seyircisiz olarak sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Çin'deki durumun nasıl gelişeceğini görmek zorundayız" sözlerini kullandı.

Tüm dünyada ilk olarak askıya alınan lig olan Çin Ligi'nin 18 Nisan'da kaldığı yerden devam edeceği açıklanmıştı.