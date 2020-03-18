Liglerin başlaması için Çin bekleniyor!
UEFA ve FIFA Konsey Üyesi Evelina Christillin, yaptığı açıklamada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da sezonun yeniden başlaması için Çin'in durumunu takip ettiklerini söyledi.
Christillin yaptığı açıklamada Serie A'nın 27 Haziran'a kadar kısıtlaması olduğunu belirterek, "Serie A'nın 27 Haziran'da başlatılabilmesi için gerekli kısıtlaması var. Çin seyircisiz olarak sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Çin'deki durumun nasıl gelişeceğini görmek zorundayız" sözlerini kullandı.
Tüm dünyada ilk olarak askıya alınan lig olan Çin Ligi'nin 18 Nisan'da kaldığı yerden devam edeceği açıklanmıştı.
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