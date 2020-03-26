Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar!

Dünyanın büyük bölümünde corona virüsü nedeniyle futbola ara verilirken Nikaragua’da ligler hala devam ediyor. Resmi verilere göre iki kişinin corona pozitif olduğu ülkede yetkililer spor müsabakalarını ertelemek için yeterli neden olmadığını düşünüyor. Ancak futbolcular aynı fikirde değil.

Diriangen ve Deportivo Ocotal arasındaki maça oyuncuların protestosu damga vurdu. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Diriangen’in oyuncuları sonraki karşılaşmaya ameliyat eldivenleri ve koruyucu maske ile çıktı.

Takımın Uruguaylı forveti bu protestonun nedenini şöyle anlattı:

“Her şey önceki çarşamba akşamı başladı. Biz maçı oynuyorduk, devre arasında teknik direktörümüz Nikaragua’daki ilk corona vakasının ortaya çıktığını söyledi. Hocanın sözleri bizde büyük kaygıya dönüştü. Sonrasında maçların seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Deportivo maçına çıkmak zorundaydık.”

Oyuncu grubu sonraki maçı koruma ekipmanları ile oynadı.

“Buna takım olarak birlikte karar verdik. Eldiven ve maske ile oynamak çok garipti ama böyle olmak zorundaydı. Bu şekilde insanların farkındalığını artırdık. Çok zordu. 20 dakika sonra maskeyi attım, nefes almak imkansızdı. Eldivenler sıkıntı değildi, onları çıkarmadım. Önlemler aldık ama gol atınca farkında olmadan sarılarak sevinmişiz.”