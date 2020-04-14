Ligin kaderi bu hafta belli olacak

BİRİNCİ ve ikinci Bundesliga kulüp yöneticilerinin üye olduğu DFL, daha önce yaptığı toplantıda maçların mayıs ayının ilk haftasında oynayabileceği yönünde görüş birliğine varmıştı. DFL Başkanı Christian Seifert, sezonun kalan maçlarının iptal edilmesi durumunda kulüplerin yaklaşık 750 milyon Euro zarara uğrayacağını daha önce açıklamıştı. Seifert, kulüplerin gelirini düşünerek seyircisiz de olsa karşılaşmaların 30 Haziran’a kadar oynanıp sezonun tamamlanmasını istiyor. Böylece televizyon yayınlarından elde edilecek geliri kurtarmayı hesaplıyor. Ancak karşılaşmaların oynanması durumunda virüsün yayılma riski de bulunuyor. Seifert’i en çok düşündüren ise futbolcuların virüse yakalanma ihtimalinin bulunması.

DFL, futbolcuların, teknik heyet ve futbolla bağlantılı herkesin teste tabi tutulmasını istiyor. Talebin yerine getirilmesi için yeterli sayıda sağlık görevlisini tahsis etmek gerekiyor, ancak bu da mümkün görünmüyor. Ayrıca testleri inceleyip raporlayacak kadar laboratuvarların kapasitesinin olmadığı da biliniyor. Uzmanlar, takımda bir futbolcunun testinin pozitif çıkması durumunda tüm futbolcuların karantinaya alınması zorunlu olacağına işaret ediyor. Böyle olunca da o takımın bir sonraki maça çıkması veya antrenmanlarını sürdürmesi de mümkün olmayacak.