Ligin devleri zirveye yerleşti

KORONA krizi gölgesinde devam eden Bundesliga'da dördüncü hafta maçlarında en çok sevinenler deplasman takımları oldu. Ligin dördüncü haftasında oynanan ilk yedi karşılaşmanın tümünde konuk takımlar puan almayı başardı. Lider RB Leipzig ile birlikte Dortmund, Bayern Münih, Stuttgart ve Leverkusen deplasmanda rakiplerini yenerken, Wolfsburg ve Bremen'de deplasmanda berabere kalıp birer puan çıkardılar. Evsahibi takımlar Hoffenheim, Augsburg, Hertha ve Mainz haftayı hem puansız hem de golsüz kapattılar.

LİDER RAHAT KAZANDI

Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı'nda Başakşehir'i konuk edecek RB Leipzig, Augsburg deplasmanına çıktı. Seyircinin alınmadığı maçta etkili oynayan RB Leipzig, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Ligde yenilgisi bulunmayan lider, puanını 10'a çıkardı. Augsburg dördüncü haftada ilk yenilgisini aldı. Berlin Olimpiyat Stadı'nda 4 bin seyircinin önünde oynanan maçta konuk Stuttgart, Hertha Berlin'i 2-0 ile geçti. 9 ve 68. dakikalarda iki gol bulan Stuttgart, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Hertha Berlin Sportif Direktörü Michael Pretz maçtan sonra futbolcuları sert dille eleştirirken “İkili mücadelede zayıf kaldık. Gollerde de defansta çok kötü durduk” dedi.

Hertha sezonun üçüncü yenilgisini aldı. Dört hafta sonunda bir kez galip gelen Hertha'nın üç puanı bulunuyor. Freiburg deplasmanında 1-1 berabere kalan Bremen, aldığı bir puana sevindi. İlk 45 dakikada etkili oynayan konuk Bremen, ikinci 45 dakikada üstünlüğü Freiburg'a kaptırdı. Freiburg bu sonuçla sahasında oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrılmış oldu.

İKİ DEĞİŞİKLİK GALİBİYETİ GETİRDİ

Sezonun flaş ekiplerinden Hoffenheim, sahasında Dortmund'a 1-0 yenildi. Galibiyeti sonrada oyuna giren Reus ve Haalnad getirdi. Sıkışan oyunu açmak ve gol bulabilmek için Dortmund Teknik Direktörü Lucian Favre 64. dakikada iki yıldız futbolcusu Reus ile Haaland'ı aynı anda sahaya sürdü. İsviçreli'nin hamlesi istenilen sonucu verdi. İkili oyunun kaderini değiştirdi. 76. dakikada Haaland'ın pasını iyi değerlendiren Reus, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmadan üç puanı 1-0'lık skorla alan Dortmund, salı akşamı Lazio ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral topladı. Ligde ilk üç haftada sadece iki gol atıp, üç beraberlik alan Leverkusen, ilk galibiyetini Mainz deplasmanından çıkardı. Kerem Demirbay'ın 69 dakika sahada kaldığı maçta, konuk Leverkusen tek golünü 30. dakikada buldu: 0-1. Maçı da bu skorla kazandı. Mainz dördüncü hafta sonunda da puansız kaldı. Dört maçta 12 gol yiyen Mainz, sadece iki gol atabildi. 250 seyircinin izlediği maçtan sonra Mainz Tekink Direktörü Jan Moritz Lichte bir taraftarla sert şekilde tartıştı. Basın toplantısında yaşanan tartışmayla ilgili “Taraftarlarla konuşup tartışmamız gerekiyor. Biz ancak beraber başarı elde edebiliriz” dedi.

LEWANDOWSKİ VE MÜLLER OTAKLIĞI

Geniş kadroya sahip Bayern Münih, ligin yeni ekibi Bielefeld deplasmanında da bazı futbolcularını dinlendirdi. Maçta Polonyalı golcü Robert Lewandowski yıldız gibi parladı. Atılan dört gole direkt katkı sundu. İki gol, iki golün de pasını verdi. Polonyalı futbolcu dördüncü hafta sonunda yedi gole ulaştı. Bayern Münih'in karşılaşmadaki diğer iki golünü ise tecrübeli isim Müller kaydetti. Bielefeld'in tek golünü takımda kiralık olarak oynayan Japon milli futbolcu Doan'dan geldi. Tolisso 76. dakikada gole giden rakibini düşürdü. Hakem direkt kırmızı kart gösterdi. Bayern Münih de son 14 dakikayı 10 kişi oynadı. Korona salgını nedeniyle sadece 300 seyircinin tribünlere alındığı maçta Gladbach Wolfsburg'u konuk etti. Karşılıklı atılan birer golle 1-1 berabere sona eren karşılaşmadan her iki takım da birer puanla ayrıldı. Gladbach maçtaki tek golünü penaltıdan attı. Wolfsburg dördüncü haftada dördüncü beraberliğini aldı. Yeşil beyazlılar dört maçta sadece 2 gol atabildi. İki mücadeleden 0-0 berabere çıkan Wolfsburg, iki maçı da 1-1'lik skorlarla tamamladı. Teknik Direktör Hansi Flick bu maçta beş değişiklik hakkını kullandı.

SONUÇLAR

Hertha Berlin 0-2 Stuttgart

Bielefeld 1-4 B. Münih

Hoffenheim 0-1 Dortmund

Freiburg 1-1 Bremen

Mainz 0-1 Leverkusen

Gladbach 1-1 Wolfsburg

Augsburg 0–2 RB Leipzig