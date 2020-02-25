Liderlik yarışında hodri meydan

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in partisi CDU’da 15 ay önce kıyasıya bir liderlik yarışı yaşandı. Üç aday arasından Annegret Kramp Karrenbauer, kıl payı CDU Genel Başkanı seçildi ancak 15 ay sonra havlu attı. Parti yine bir liderlik yarışına girdi. Bir öncekinde olduğu gibi bu yarışta da üç aday çıktı. Daha önce tek başına aday olduğunu açıklayan Norbert Röttgen sonra Türklere yakınlığı nedeniyle ‘Türk Armin’ olarak anılan Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de adaylığını resmen açıkladı. Laschet, adaylar arasında görülen Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı yanına alarak, ekip çalışması yapacağını vurguladı. Kazanma şansı yüksek görülen Laschet, 25 Nisan’da yapılacak parti kurultayında genel başkan seçilirse, Spahn’ı da Genel Başkan Yardımcısı yapacağını söyledi:

LASCHET: ÜLKE BÖLÜNMÜŞ

“Ekonomimizdeki başarıya rağmen toplumda bir hoşnutsuzluk havası esiyor. Saldırganlık, öfke, nefret ve kin var. Böyle bir zamanda böyle bir şey nasıl olabilir? Toplumda sosyal konumunu kaybedeceği korkusu yaşayan insanlar var. Kiralar hızla artıyor. Birlik ve bütünlük eksiliyor. Göçe, küreselleşmeye, dijitalleşmeye ve iklim değişikliğine karşı korkular büyüyor. Avrupa’da uzun zaman ortak bir değer olarak gördüğümüz basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı sorgulanıyor. Son günlerde göçmen kökenlilerden mesajlar alıyorum. ‘Bazı yerlere gitmekten artık korkuyoruz’ diyorlar. Yahudiler, Almanya’da yeniden korkmaya başladı. Biz böyle bir gelişmeye müsaade edemeyiz. Suça karşı sıfır hoşgörü göstermeliyiz. Başka kültür ve dinlere saygılı, liberal, dünyaya açık bir Almanya için CDU’ya genel başkan adayı oluyorum. Almanya’nın modern bir sanayi ülkesi olarak kalmasını istiyoruz. Ekonomiyle ekolojiyi barıtıracağım. Biz, dünyaya nükleer ve kömür enerjisinden çıkmamıza rağmen sanayi ülkesi olarak kaldığımızı ispat etmeliyiz.”

Laschet 2021 seçimlerinde başbakan adayı olup olmayacağı sorusunu ise “CSU ile birlikte karar vereceğiz” diyerek yanıtladı. Jens Spahn ise Armin Laschet’in Kuzey Ren Vestfalya’da CDU’yu yeniden iktidara taşıdığını, eyaleti büyük bir başarıyla yönettiğini, bu nedenle Laschet’i destekleme kararı aldığını vurguladı.

MERZ: İÇ BARIŞ TEHLİKEDE

Laschet ve Spahn’ın ortak basın toplantısının ardından Friedrich Merz de kameralar karşısına çıkarak, adaylığını kamuoyuna açıkladı. CDU’nun geleceği için aday olduğunu ve geçmişten dersler çıkararak ileriye bakmaları gerektiğini belirten Merz, şunları söyledi: “Bu ülkede aşırı sağ sorun uzun süre çok küçümsendi. Almanya zor bir dönemden geçiyor ve ülke kutuplaştı. İç barış tehlikede. Uzun uzun düşündükten sonra parti başkanlığı için aday olmaya karar verdim. 25 Nisan’da yapılacak genel kurulda seçimi kaybetmem durumunda, Laschet’e genel başkan yardımcısı olmaya hazır olduğumu söyledim. Ancak Laschet Spahn’dan yana karar verdi. Şimdi hedefim mevki değil, başkanlık yarışını kazanmak. Ayrıca genç nesil seçmenlerin de partiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyorum.” Merz, Almanya’nın bir göçmen krizi yaşamaması adına sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini kaydetti.