Liderlerle video konferans uygulamasıyla görüşecek

ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in pazartesi Vucic ile görüşeceğini belirterek, “Bu görüşme Vucic’in Berlin’e bir ziyareti olarak planlamıştı. Şimdi, iki tarafın da mutabakatıyla bir video konferansa dönüştürüldü ve bu video konferans pazartesi öğlen gerçekleştirilecek” dedi. Seibert, Merkel’in perşembe Berlin’de yapılması planlanan Lüksemburg Başbakanı Bettel ile görüşmesinin de video konferansıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.