Liderlerle video konferans uygulamasıyla görüşecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile gelecek hafta için planlanan görüşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferansı uygulamasıyla yapılacağı bildirildi.
ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in pazartesi Vucic ile görüşeceğini belirterek, “Bu görüşme Vucic’in Berlin’e bir ziyareti olarak planlamıştı. Şimdi, iki tarafın da mutabakatıyla bir video konferansa dönüştürüldü ve bu video konferans pazartesi öğlen gerçekleştirilecek” dedi. Seibert, Merkel’in perşembe Berlin’de yapılması planlanan Lüksemburg Başbakanı Bettel ile görüşmesinin de video konferansıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
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