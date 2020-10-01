Lider Frankfurt'a konuk olacak

Almanya Süper Kupası finalinde Bayern Münih'e yenilen Dortmund, üçüncü haftada ligin ilk iki haftasında başarılı sonuçlar alan Freiburg'u konuk ediyor. Dortmund'da çarşamba akşamı forma giyemeyen kaleci Roman Bürki ve forvet Sancho cumartesi sahada olacak. Dortmund geride kalan iki haftada bir kez galip gelirken, bir de yenilgi aldı. Rakibi Freiburg ise bir galibiyet ve bir beraberlik ile sezona başarılı bir giriş yaptı. Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, geçen haftaki kadrodan bir değişiklik yapması beklenmiyor. Maçın başlama saati 15.30. İlk iki hafta maçlarını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Hoffenheim da cumartesi günü Frankfurt deplasmanına çıkıyor.

Liderin hedefi üç puan. Lig üçüncüsü Frankfurt ise sahasında en azından bir beraberlik koparma planları yapıyor. Cumartesi günü Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Derbisi'nde Köln ile Gladbach karşı karşıya geliyor. Köln'ün evshapliği yapacağı derbinin başlama saati 15.30. Evsahibi takımın henüz puanı bulunmazken, konuk Gladbach ise sadece bir puana sahip. Ligde Gladbach 15., Köln 16. sırada yer alıyor.

SCHALKE'DE OZAN DA SUAT DA YOK

Sezona önce Bayen Münih hezimeti başlayan ve ardından da Werder Bremen yenilgisiyle taraftarlarını hüsrana uğratan Schalke, bu hafta zorlu RB Leipzig deplasmanına çıkıyor. İki farklı yenilgi sonrası teknik direktörlük değişikliğine giden Schalke'yi bu maça yeni göreve başlayan Teknik Direktör Manuel Baum hazırladı. Baum ilk maçında iki önemli yıldızından yoksun takım kuracak. İlk hafta sakatlanan Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın Werder Bremen'den sonra bu karşılaşmada da oynaması zor. Werder Bremen maçında yerde yatan rakibine tükürdüğü gerekçesiyle federasyonun hafta içinde beş karşılaşma oynamama cezası verdiği Türk milli futbolcu Ozan Kabak da kadroda yer almayacak. İki takım arasındaki zorlu karşılaşma cumartesi akşamı saat 18.30'da start alıyor.

BAYERN MÜNİH PAZAR GÜNÜ OYNUYOR

Üçüncü hafta maç programı pazar günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Sezonun geride kalan iki haftasında bir gol atıp bir gol yiyen ve iki maçta da berabe kalan Wolfsburg, ligin formda takımı Augsubrg'u konuk edecek. İlk iki maçını kazanarak altı puanla ligde ikinci sırada bulunan Augsburg, bu hafta da galip gelip seriyi sürdürme hesapları yapıyor. İki takımın maçı saat 15.30'da başlıyor. Haftanın kapanış karşılaşmasında Bayern Münih ile Hertha Berlin karşı karşıya geliyor. Maç Münih Allianz Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Üçer puanları bulunan iki takımın karşılaşmasının başlama saati 18.00.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Union Berlin – Mainz (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund – Freiburg (15.30)

Stuttgart - Leverkusen (15.30)

Köln – Gladbach (15.30)

Werder Bremen – Bielefeld (15.30)

Frankfurt - Hoffenheim (15.30)

RB Leipzig – Schalke (18.30)

PAZAR

Wolfsburg – Augsburg (15.30)

B. Münih – Hertha Berlin (18.00)