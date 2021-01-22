Lider Bayern Münih, sonuncuyla oynuyor!

BUNDESLIGA'da bu hafta cumartesi ve pazar günü sekiz karşılaşma var. Maçların altısı cumartesi, ikisi de pazar günü oynanacak ve 18. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. Üst sıralarında yer alan takımların bu haftaki rakipleri alt sıralarında yer alanlar olacak. Lig lideri Bayern Münih son sırada yer alan Schalke ile oynarken, takipçisi RB Leipzig ise sondan ikinci sırada bulunan Mainz ile karşı karşıya geliyor. RB Leipzig ile Mainz maçı cumartesi, Bayern Münih ile Schalke karşılaşması da pazar günü oynanacak.

CUMARTESİ GÜNÜ GÜNEY DERBİSİ

Ligde ikinci sırada ve 35 puana sahip RB Leipzig, 7 puanla 17. sıradaki Mainz'e konuk oluyor. İki takımın maçı cumartesi saat 15.30'da başlıyor. Aynı gün ve saate Baden Württemberg derbisinde Freiburg ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın maçı Freiburg'da cumartesi günü saat 15.30'da start alacak. Günün sonucu merakla beklenen bir diğer karşılaşmasında Leverkusen ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son haftalarda topladıkları puanlarla dikkat çekiyor.

OZAN VE SUAT OYNAYACAK

Sezon başından beri kriz yaşayan ve ligde son sırada bulunan Schalke, Bayern Münih'i konuk ediyor. 7 puanı bulunan Schalke'de Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Haftanın kapanış karşılaşması ise krizden çıkma çabası gösteren iki takım arasında oynanacak. Hoffenhem, sahasında Köln'ü ağırlayacak. Her iki takım da haftaiçi oynanan maçlarını kazanarak derin bir nefes almışlardı. Karşılaşma her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Maç pazar günü saat 18.00'de başlıyor.

HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN

Gladbach – Dortmund (20.30)

CUMARTESİ

Augsburg – Union Berlin (15.30)

Leverkusen – Wolfsburg (15.30)

Mainz – RB Leipzig (15.30)

Freiburg – Stuttgart (15.30)

Bielefeld – Frankfurt (15.30)

Hertha Berlin – W. Bremen (18.30)

PAZAR

Schalke – B. Münih (15.30)

Hoffenheim – Köln (18.00)