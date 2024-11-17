Liberallerden özgürlük ve eşitlik atağı

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BAVYERA’nın toplumsal hayatında fark yaratmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak bu yıl şubat ayında kurulan ‘Bavyera Liberal Çeşitlilik Derneği’, özgürlük ve eşitliğin sesi olmak için harekete geçti. Dernek Başkanı Nilgün Stauch, hedefin bireysel özgürlük, eşitlik ve uyumun her alanda sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunun altını çizdi. Almanya’da liberal FDP temel değerlerinin toplumun her kesiminde kabul görmesi için çaba göstereceklerini vurgulayan Stauch, “Biz ulusal düzeyde etkili bir ses olmak istiyoruz” dedi. Derneğin özellikle toplumsal diyaloğu güçlendiren projelere öncelik verdiğini belirten Stauch, şunları söyledi:

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‘EŞİT HAKLARA SAHİP...’

“Toplumsal çeşitliliği bir tehdit olarak değil, bir zenginlik olarak görmek gerekiyor. Biz Bavyera’da herkesin eşit haklara sahip olduğu, özgürlükçü bir toplum inşa etmek istiyoruz. Hedefimiz, bireylerin kökeni, inancı ya da yaşam tarzından bağımsız olarak eşit şekilde temsil edildiği bir Bavyera yaratmak. ‘Vielfalt erleben–Bayern bunt gestalten’ (Çeşitliliği deneyimleyin – Bavyera’yı renkli hale getirin) adıyla yeni bir proje başlattık ve kültürel etkinlikler, çalıştaylar düzenleyerek toplumdaki ön yargıları kırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle kadınlar, gençler ve göçmen kökenlilerin siyasete katılımını artırmakta kararlıyız” dedi. Stauch, ekibiyle birlikte derneğin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda toplumsal çeşitliliği ve liberal değerleri Almanya genelinde savunan bir harekete dönüşmesi için çalışmalar yaptıklarını da söyledi.