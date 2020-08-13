Lewandowski’ye ‘ALTIN TOP’ verin

BAYERN Münih ile inanılmaz bir sezonu geride bırakan Robert Lewandowski 44 maçta 58 gol atıp, 8 de asist yaparken, pandemi sebebiyle iptal edilen ödül törenleri nedeniyle belki de muhtemel bir yılın futbolcusu ödülünü kaçırmış olacak. Bu konu üzerine harekete geçen Bayern Münih patronu Karl-Heinz Rummenigge, FIFA ile temaslara başladı. Daha önce ‘Dünyada Yılın Futbolcusu’ ödülünü hiçbir Bundesliga oyuncusunun kazanamamasının da etkili olduğu görüşmelerde Lewa için umut ışığı doğdu. Rummenigge, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşme sonrası, “Infantino ile yılın futbolcusu seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda konuştum. FIFA, Altın Top vermeyi ciddi olarak düşünüyor. Lewandowski’nin Altın Top kazanmasını çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.