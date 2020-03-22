MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLewandowski’den korona mücadelesine 1 milyon Euro
GeriAvrupa Lewandowski’den korona mücadelesine 1 milyon Euro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Lewandowski’den korona mücadelesine 1 milyon Euro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lewandowski’den korona mücadelesine 1 milyon Euro
Abone Olgoogle-news

Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon Euro bağışladı.

EŞİYLLE ortaklaşa yaptığı bağışın ardından Alman basınına konuşan Lewandowski, “Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Artık hepimiz aynı takımda mücadele ediyoruz. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Lewandowski’nin Bayern Münih’ten takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de ‘Koronaya Tekme Atıyoruz’ (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona toplam 1 milyon Euro bağış yaptı. Bu fona, Manchester City’de forma giyen Alman oyuncu Leroy Sane de katkıda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle