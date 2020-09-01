Lewa: '40'ıma kadar sahada kalacağım!'

2023'e kadar Bayern Münih ile sözleşmesi olan Lewandowksi, "Bu benim son sözleşmem olmayacak. Bayern Münih ile kariyerimi sona erdirmek istiyorum ancak önümde çok uzun yıllar var. 32 yaşındayım ama 32 gibi hissetmiyorum. 26 yaşımdaki halimden çok daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı. "Son yıllarda optimal seviyeye çıktım." diyerek sözlerini sürdüren Lewandowski, "Belki 8 yıl daha oynamaya devam edebilir ve 40 yaşıma kadar sahada kalırım." açıklamasını yaptı.

Lewandowski, "Gelecek sezon ekstra zor olacak. Daha akıllı davranmak zorundayız. Her maçı 90 dakika boyunca full oynayamazsınız. Bazen daha düşük tempoda ve daha zekice oynamak gerekiyor. Benim gelecek sezon da odak noktam takım olacak, kendim değil." sözleriyle konuşmasını noktaladı.