Leverkusen’de çöp depolama tesisinde patlama!

PATLAMANIN bir çöp tankerinde meydana geldiği belirtildi. Patlatamadan kısa bir süre sonra halkın Nina uyarı aplikasyonu üzerinden uyarıldığı kaydedildi. Vatandaşların pencere ve kapılarını kapatması istendi. Dışarıda olanların ise duman zehirlenmesine karşı bina içlerine girmeleri istendi. Öte yandan, bazı bölgelerde sirenlerin de çaldığı açıklandı. Çöp toplama tesisine yakın otoban da trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni ve ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.