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Avrupa
LEVERKUSEN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Leverkusen’de çöp depolama tesisinde patlama!

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Leverkusen’de çöp depolama tesisinde patlama!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Leverkusen kentinde bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangından yükselen duman şehirden gözlendi.

PATLAMANIN bir çöp tankerinde meydana geldiği belirtildi. Patlatamadan kısa bir süre sonra halkın Nina uyarı aplikasyonu üzerinden uyarıldığı kaydedildi. Vatandaşların pencere ve kapılarını kapatması istendi. Dışarıda olanların ise duman zehirlenmesine karşı bina içlerine girmeleri istendi. Öte yandan, bazı bölgelerde sirenlerin de çaldığı açıklandı. Çöp toplama tesisine yakın otoban da trafiğe kapatıldı. Patlamanın nedeni ve ölü veya yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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