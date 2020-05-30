Leverkusen tek attı 3 aldı!
Almanya Bundesliga'yı ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Bayer Leverkusen, 29. haftanın açılış maçında konuk olduğu Freiburg'u tek golle devirdi. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Leverkusen'e zaferi getiren golü 54'te Kai Havertz kaydetti.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı Freiburg ile Bayer Leverkusen arasında oynanan maçla start aldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Leverkusen, rakibini 54. dakikada Kai Havertz'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetine uzanan Leverkusen, puanını 56'ya yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı. Avrupa Ligi hedefinde ağır yara alan 8. sıradaki Freiburg ise 38 puanda kaldı.
HAVERTZ'DEN SON 5 MAÇTA 6 GOL!
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Hazvertz attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Freiburg deplasmanında takımına üç puanı getiren golü kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da forma giydiği son 5 maçta 6. golüne imza attı. Alman yıldız toplamda ise ligde 11. kez rakip fileleri havalandırdı.
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