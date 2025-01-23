Levent Yüksel’den Almanya’da ilk solo konser

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DÜSSELDORF’un seçkin konser mekânlarından Capitol Tiyatrosu’nda sahne alan Levent Yüksel, ağırlıklı olarak Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir konser verdi. Capitol’ün büyük salonu Levent Yüksel hayranlarıyla doldu. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Yüksel, müzik kariyerinde mihenk taşı olan şarkıları seslendirdi. Mükemmel yorumuyla ilk bölümde, ‘Ya sonra’, ‘yrılmam’, ‘Haydi Gel’, ‘Beni bırakın’ ‘Sultanım’, ‘Bu aşkın katili sensin’, ‘Değer mi hiç’ gibi dillere pelesenk olan şarkıları seslendiren Yüksel’e adeta tüm şarkılarda dinleyenler de eşlik etti.

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Karşısında dev bir koro bulan Yüksel, konser arasında, daha önce Almanya ’ya gezme amaçlı geldiğini ama hiç konser vermediğini itiraf etti: “Biliyor musunuz ben 1990 ya da 91 yılında ilk kez Sezen Aksu ile birlikte Almanya’ya geldim. Ondan sonra da neden bilmiyorum ama konser için gelmedim.” Alkışlarla konserine devam eden sanatçıya, Sezen Aksu’nun ‘Haydi Gel’ isimli şarkısında vokali Güler Tuncer eşlik etti. Güler’in muhteşem yorumu da izleyenlerden hayli alkış aldı.

BİR DÖNEM KONSERİ VERDİ

Konserin ikinci bölümüne ‘Karaağaç’ şarkısıyla başlayan Yüksel, ‘Mutlu Ol’ şarkısını söylerken dinleyicilerden telefonlarının ışıklarını yakmasını istedi. Ve salon şarkıyı Yüksel’le birlikte seslendirdi. Yüksel konserin ikinci yarısında, ‘Yalnızım dostlarım’ ‘Mutlu ol yeter’, ‘Bana Kaderimin Bir Oyunu mu Bu’ gibi, bir dönem kitleleri sürükleyen ünlü arabesk şarkılarını da yine dinleyenleriyle birlikte seslendirdi. Levent Yüksel, çok uzun bir aradan sonra sevenlerine dillerden düşmeyen, hafızalara kazınan şarkılarla adeta bir dönem konseri verdi, nostaljik anlar yaşattı. Son şarkısıyla dinleyicilerini selamlayıp sahneden ayrılırken sevenleri, salondan ayrılmadı ve alkışlarla Yüksel’i geri çağırdı. Sanatçı tekrar sahneye döndü ve en güzel şarkılarından biri olan ‘Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk’ parçasıyla sevenlerine veda etti. Levent Yüksel Hollanda ve Belçika konserleriyle turneye devam edecek.