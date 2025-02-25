Leonardo ile Baykar’ın iş birliği hızlı ilerleyecek

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Cenova kentinde Leonardo’nun kurduğu dijital arşivlerin tanıtımına katılan Pontecorvo, Baykar ve Leonardo arasındaki ortaklık ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hızlı ilerleyip ilerlemeyeceğine ilişkin bir soruya Leonardo Başkanı Pontecorvo, şirketlerinin üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani’nin bu konuya dair hızlı hareket ettiğini belirterek, “Kendisi adeta Formula 1 aracı gibi. Dolayısıyla evet, süreç hızlı ilerleyecek. Savunma sanayisinde artık zaman kaybına yer yok. Laf üretme dönemi sona erdi” dedi.

‘SON DERECE CİDDİ İNSANLARIN YÖNETTİĞİ BİR ŞİRKET’

Baykar’ın İstanbul’daki üretim merkezini geçen hafta ziyaret eden Pontecorvo, şunları kaydetti: “Baykar son derece ciddi insanların yönettiği bir şirket. Eğer mükemmel düzeyde bir şirket olmasaydı, 12 yıl içinde bu sektörde lider konuma gelemezdi. Leonardo olarak Piaggio Aerospace (Baykar’ın satın aldığı) ile doğrudan bir ilişkimiz yok ancak Türklerle ortak olmayı hedeflediğimiz için ve eğer yürüttüğümüz müzakereler olumlu ilerlerse, böylesine prestijli bir İtalyan şirketine dikkatlice göz kulak olacağımız kesin.”

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‘BAYKAR DÜNYA BİRİNCİSİ’

Pontecorvo, ayrıca Cenova merkezli “Il Secolo XIX” gazetesine verdiği demeçte de “Türklerin satın aldığı Piaggio ile muhtemel işbirliğine yönelik yakında çok güzel haberler alacağız. Baykar dünya birincisi ve biz işbirliği yapmaya çalışmak için görüşüyoruz. Eğer başarılı olursa, o bölgeye geri dönüşü muhteşem olacak” ifadelerini kullandı. Pontecorvo, Leonardo olarak Baykar ile İHA’lar konusunda işbirliği yapma niyetleri olduğunu vurguladı.

‘ÇOK GÜÇLÜ BİR TAMAMLAYICILIK VAR’

Bu arada Leonardo’nun üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, ocak ayında Anadolu Ajansı’na Roma’da verdiği özel röportajda, “Leonardo’nun teknolojileri ile Baykar’ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar’daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı da 27 Aralık 2024’te İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay vermişti.