Leipzig’in oyuncusu ölümden döndü!

Dortmund'da sonun başlangıcı: 1-5!

Almanya Ligi Bundesliga'nın 11. haftasında Dortmund evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Stuttgart 5-1'lik skorla kazandı ve rakibine büyük şoku yaşattı.Stuttgart'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 26. ve 53. dakikalarda Wamangituka, 60. dakikada Forster, 64. dakikada Coulibaly ve 90+2. dakikada Gonzalez'den geldi. Dortmund'un tek sayısını 39. dakikada ABD'li oyuncu Reyna kaydetti.

Dortmund, 2009'da Bayern Münih'e 5-1 mağlup olduğu maçtan sonra ilk kez evinde 5 gol birden yedi. Bu skorun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Dortmund, 19 puanla Leipzig'in 5, bir maçı eksik olan Bayern Münih'in ise 4 puan gerisine düştü. Deplasmanda 4 galibiyet ve 2 beraberlik performansına ulaşan Stuttgart ise 17 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasında Dortmund deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacakken, Stuttgart evinde Union Berlin'i konuk edecek. Hummels: "Bu taktikle her zaman kazanamayız"

Dortmund'un deneyimli stoperi Mats Hummels, Stuttgart karşısında sahasında aldıkları 5-1'lik tarihi yenilgi sonrasında taktiklerini eleştirdi.

Maç sonu açıklamasında bulunan Hummels bu şekilde oynamalarının çok zor olduğunu söylerken, "Her zaman dar alanda oynuyoruz ve top kayıp oranımız çok yüksek. Taktiğimiz işe yararsa iyi futbol oynayabileceğiz ancak bu her zaman olamıyor. Sebebi ise oynadığımız taktiğin çok fazla beceri gerektirmesi" diyerek teknik direktörü Lucien Favre'a adeta mesaj gönderdi. Bayern, Berlin'den bir puanı zor kurtardı!

Bundesliga'nın 11. hafta mücaledesinde Union Berlin ile Bayern Münih, karşı karşıya geldi. Ev sahibi maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Union Berlin'in golü 4. dakikada Promel'den geldi. Bayern Münih'in golü ise 68. dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Başkent ekibinde, Max Kruse sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 17'ye çıkardı. Bayern Münih ise puanını 24'e yükseltti ve Leipzig'e göre averaj farkıyla liderliğini korudu. Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, sahasında ligin yenilgisiz takımı Wolfsburg'u konuk edecek. Union Berlin ise aynı haftada deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak.

Leipzig, ilk yarıda Bremen'in fişini çekti

Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig ile Werder Bremen, Red Bull Arena'da karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazandı. Karşılaşmada Leipzig'in golleri; 26. dakikada Sabitzer ve 41. dakikada Olmo'dan geldi. Leipzig'de Alexander Sörloth, 72. dakikada Haidara'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Leipzig, puanını 24'e yükseltti ve zirve yarışında önemli adım attı. Werder Bremen ise 11 maç sonunda 11 puanda kaldı.

Leipzig, Bundesliga'nın 12. haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen ise aynı haftada sahasında Dortmund ile karşılaşacak. Leipzig'in Güney Koreli oyuncusu Hee-Chan ölümden döndü!

Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig'in Güney Koreli futbolcusu Hee-Chan Hwang'ın Koronavirüs nedeniyle ölümden döndüğü öğrenildi. .

Leipzig'in Güney Koreli futbolcusu Hee-Chan Hwang, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bir türlü kendine gelemedi. 24 yaşındaki futbolcunun bir süre daha oynaması da beklenmiyor. Koreli futbolcunun durumunun ciddi olduğunu ise teknik direktörü Julien Nagelsmann açıkladı.

Nagelsmann, genç futbolcu hakkında "Hee-Chan Hwang, çok güçlü semptonlar yaşıyor. Bana ilk 7 gün içinde neredeyse öleceğini söyledi. Durumu pek iyi değildi.""diye konuştu.

Mainz 05 0-1 Köln

RB Leipzig 2-0 Werder Bremen

Freiburg 2-0 Arminia Bielefeld

Mönchengladbach 1-1 Hertha Berlin