Leipzig’de yuhalandı, Berlin’de alkışlandı!

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İNGİLİZ rock’çı Leipzig’deki konserde Ukrayna’daki savaşa dikkati çekmek istedi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirmek için sahneyi kullandı. Ancak bu ziyaretçilerin bazılarının hoşuna gitmedi. 79 yaşındaki sanatçının konseri sırasında sahnedeki ekranda Ukrayna’dan görüntüler verildi ve ‘Rhythm of My Heart’ şarkısını ‘Fuck Putin’ sözleriyle tanıttı. Bunun üzerine seyirciler aniden alkışlamayı bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin resminin gösterilmesinden sonra seyirciler yuhalamaya başladı. Çok az sayıda izleyici ise alkışladı.

‘ŞARKIMI UKRAYNA İÇİN SÖYLÜYORUM’

Leipzig’deki olumsuz tepkilere rağmen Rod Stewart, turnenin devamında Berlin’de verdiği konserde de Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı kıyafetle eylemini tekrarladı. Stewart, “Şarkım ‘Rhythm of My Heart’ı Ukraynalı askerler ve başkanları Zelenski için söylüyorum. ...git Putin!” dedi. Leipzig’dekinin aksine, müzisyen siyasi açıklamaları nedeniyle Berlin’de alkış aldı.