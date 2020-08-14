Leipzig olmaz denileni yaptı!

ALMAN temsilcisi RB Leipzig Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. RB Leipzig tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. BÜYÜK SEVİNÇ

İlk 45 dakikası 0-0 golsüz sona eren maçın ikinci yarısının başında RB Leipzig Olmo ile gol buldu. 51. dakikada Sabitzer'in ortasını iyi değerlendiren Olmo, takımını 1-0 öne geçirdi. 71. dakikada Felix penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 88. dakikada ani gelişen RB Leipzig atağında Adams, RB Leipzig'e tarihi başarıyı getiren golü attı: 2-1. Maçı 2-1 kazanan Alman ekibi, salı günü Paris St. Germain final vizesi için oynayacak. Takımını yarı finale yükselten 33 yaşındaki Julian Nagelsmann yeni bir unvan daha kariyerine yazdırdı. Nagelsmann Devler Ligi'nde yarı finali gören en genç teknik direktör oldu. Nagelsmann daha önce de gruplardan çıkmayı başaran en genç teknik direktör unvanını elde etmişti. SIRADA TUCHEL VAR

Nagelsmann Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en önemli teknik direktörlerini saf dışı bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde önce Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenhamm'ı elemişti. Diego Simeone'li Atletico Madrid'i de eleyen Nagelsmann'ın başında bulunduğu RB Leipzig, bu kez Thomas Tuchel'in ekibi Paris St. Germain ile oynayacak. Nagelsmann futbolculuk kariyerinde Tuchel'in öğrencisi oldu. Augsburg amatör takımında oynadığı sırada takımın başında Tuchel bulunuyordu. Nagelsmann'ın sakatlığı nedeniyle ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Genç teknik adam Tuchel için “Normal bir ilişkimiz var. Ama hiç çok yakın olmadık. Biz Tottenhamm ve A. Madrid'i kolektif futbol oynayarak yendik. Burada söz konusu olan Mourinho veya Simeone'yi yenmek değil, takımlarını yenmekti. Aynı şey Tuchel için de geçerli. Biz Tuchel'e karşı değil Paris St. Germain'e karşı oynayacağız” dedi. Bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

FİNALİ İSTİYORUZ

Nagelsmann A. Madrid maçı sonrası şampiyonluktan bahsetmekten kaçınırken, finali ise istediklerini söyledi. Avrupa'nın en büyük dört takımı arasına RB Leipzig'i sokan Nagelsmann “Kupa için konuşmak erken. Ama biz finali istiyoruz. Futbolda bir turu geçince bir üst turu hedeflemeniz ve onu isteminiz çok normal. Çok açık olarak biz finali istiyoruz. Genç ve dinamik bir ekibiz. Genç futbolcuların yanı sıra tecrübeli isimler de sahada vardı. Kendimizi kaybetmeden kolektif futbol oynadık. Yarı final maçına da iyi hazırlanacağız. Sağlıklı besleneceğiz, salı gününe kadar iyi dinlenip, çok uyuyup, hiç alkol almadan ve bol bol su içerek zinde kalacağız. Güçlü rakiplerle oynadığınız zaman akünüz çok çabuk doluyor” dedi. Elenen Atletico Madrid'de futbolcuların üzüntüleri kameralara yansıdı. Turnuvada bugün İspanya'nın Barcelona ile Almanya'nın Bayern Münih takımları, TSİ 22.00'de çeyrek finalde karşı karşıya gelecek