"Leicester City gibi olabiliriz"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
NASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktıNASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktı!#NASA
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Cansu Kurtcunun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyorCansu Kurtcu'nun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyor#Cansu Kurtcu
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı?#İbrahim Tatlıses
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
HABERLERAvrupa Haberleri

"Leicester City gibi olabiliriz"

#Championship #Premier Lig#Hull City
Leicester City gibi olabiliriz

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e çıkmaya odaklanacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren Acun Ilıcalı, satın aldığı yeni takımı Hull City ile ilgili planlarını anlattı. Ilıcalı, taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirtirken İngiliz futbolunda önemli işler yapmak istediğini söyledi.

"İNGİLTERE'DEN TAKIM ALMAK HAYALİMDİ"
Taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirten Ilıcalı şunları söyledi, "İngiliz futbolunu her zaman sevdim ve kulüp alacak güce ulaştığımda İngiltere'den takım satın almaya karar verdim. İngiltere'den takım almak benim hayalimdi. Hangi kulübün benim için uygun olacağını araştırıyordum. Hull City'yi Premier Lig'de olduğu dönemden biliyordum ve şehre gelip yakından görmek istedim. Haziran ayında ilk geldiğimde her şey iyi hissettirdi. Taraftarları ve stadyumu çok sevdim. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü gibi Hull'da da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir diğer işareti."

Haberin Devamı

"KUPALAR KAZANABİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ"
Acun Ilıcalı, Premier Lig'e çıkmaları halinde küme düşme adayları arasında olmayacaklarını belirterek, "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi. Programlarıma Hollywood'un birçok yıldız ismini getirdim. İnsanların eğlenmesini sağladığımda mutlu oluyorum. Bu yüzden insanların mutlu olmasını istiyorum. Bir yılda olabilecek birşey değil ancak gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e odaklanabiliriz. Bu, bizim ilk hedefimiz. Eğer Premier Lig'e yükselirsek küme düşme adayları arasında favorilerden birisi olmayacağız. Bizim amacımız, Big Six takımlarını zorlamak olacak. Hull City'nin Leicester City gibi olamaması için hiçbir sebep yok. Leicester gibi olabiliriz. Bu takım kupalar kazanabilecek potansiyele sahip." dedi.

Ilıcalı ayrıca şunları söyledi, "Eğer taraftarlar Premier Lig'e çıkmamızı istiyorsa birlikte çalışmak zorundayız. Taraftarlar, bu takımın en önemli parçası. Taraftarların oyuna dahil olduğu bir sistemle futbolda yeni bir şeyler yapmayı hayal ediyorum. Taraftarların kulübe dahil olmasını istiyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Championship #Premier Lig#Hull City

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler