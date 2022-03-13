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Lehrte’deki fuarda en büyük stant Kurt Grubu’nun

#Almanya#Hannover#Fuar
Lehrte’deki fuarda en büyük stant Kurt Grubu’nun

Hannover yakınlarındaki Lehrte ilçesinde iki senedir yapılamayan kent fuarı 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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YAKLAŞIK 50 yıldır Lehrte’de yaşayan Kurt Grubu’nun sahibi Türk iş insanı Hasan Kurtuluş, iki yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle kentte birçok etkinliğin iptal edildiğini, küçük çaplı da olsa fuarların yapılmasında yarar gördüklerini söyledi. İnsanların birbirleriyle görüşmeyi özlediğini belirten Kurtuluş, şunları söyledi: “Lehrte’deki ileri firmaların stant açıp firmalarını ve ürünlerini tanıttığı fuara biz de katıldı. Merkezi Lehrte’de bulunan, Almanya’nın değişik eyalet ve şehirlerinde birçok temsilci büroları bulunan ve işçi istihdam bürolarının yanı sıra emlakçılık, enerji, taşımacılık gibi birçok alanda bini aşkın personeli olan 30 yıllık bir şirketiz. Bu fuarda 180 metrekarelik bir alanda stant açarak gerek müşterilerimizle gerekse de yeni iş insanlarıyla görüşmelerimiz oluyor. Fuarlar yeni iş imkânlarının yaratılmasında önemli bir araç. Biz de bundan yararlanmaya çalışacağız.”

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Lehrte’deki fuarda en büyük stant Kurt Grubu’nun


Lehrte fuar merkezinde stantları gezen Belediye Başkanı Frank Prüsse, Kurt Grubu standına da uğrayıp Hasan Kurtuluş’tan şirket çalışmaları ve yeni yatırımları hakkında bilgi aldı. Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun da fuarı ziyaret etti. Coşkun “Hannover’e geleli üç hafta oldu. Görebildiğim kadarıyla buradaki iş insanlarımız da önemli sayılacak bir ekonomik güce sahip. Bir fuar kenti olan Hannover umarım en kısa zamanda eski günlerine döner. Bugüne kadar olduğu gibi ben de bütün gücümle Türkiye-Almanya arasında karşılıklı ticaretin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Lehrte’deki fuarda en büyük stant Kurt Grubu’nun

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#Almanya#Hannover#Fuar

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