Lehrte’deki fuarda en büyük stant Kurt Grubu’nun

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YAKLAŞIK 50 yıldır Lehrte’de yaşayan Kurt Grubu’nun sahibi Türk iş insanı Hasan Kurtuluş, iki yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle kentte birçok etkinliğin iptal edildiğini, küçük çaplı da olsa fuarların yapılmasında yarar gördüklerini söyledi. İnsanların birbirleriyle görüşmeyi özlediğini belirten Kurtuluş, şunları söyledi: “Lehrte’deki ileri firmaların stant açıp firmalarını ve ürünlerini tanıttığı fuara biz de katıldı. Merkezi Lehrte’de bulunan, Almanya’nın değişik eyalet ve şehirlerinde birçok temsilci büroları bulunan ve işçi istihdam bürolarının yanı sıra emlakçılık, enerji, taşımacılık gibi birçok alanda bini aşkın personeli olan 30 yıllık bir şirketiz. Bu fuarda 180 metrekarelik bir alanda stant açarak gerek müşterilerimizle gerekse de yeni iş insanlarıyla görüşmelerimiz oluyor. Fuarlar yeni iş imkânlarının yaratılmasında önemli bir araç. Biz de bundan yararlanmaya çalışacağız.”

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