‘Lehrte Şehir Koşusu’na rekor katılım

Ekrem SAĞIR / LEHRTE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 10:16
Hannover yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında 2002’de öğretmen emeklisi Dr. Jurgen Teiwes tarafından başlatılan ‘Lehrte Şehir Koşusu’nun (CtyLauf-Lehrte) 21’incisi 2 bin 755 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Koşunun ana sponsorluğunu ise 2002’den bu yana Bartınlı iş insanı ‘Kurt Grup’un sahibi Hasan Kurtuluş üstleniyor.
BAŞLGANGIÇTA sadece büyükler için 2, 4 ve 10 km. yapılan koşular daha sonradan kreş, anaokulu ve diğer okullardaki öğrencilerin katılımıyla da yapılmaya başlandı. Koşuda ayrıca dans gösterileri, canlı müzikler ve yiyecek-içeceklerin de sunulduğu stantlar yer aldı. Türk mutfağından yiyecek ve içeceklerin sunulduğu stant açan Lehrte Veliler Birliği, bu sene de misafirlerine lahmacun, börek, köfte, çay ve Türk kahvesi sundu. Kurt Grup adına koşuda başarılı sporculara ödüllerini veren Selbi Yavuz Kurtuluş şunları söyledi: “Spor centilmenlik içinde yapılmalı. Özellikle çocuklarımızı küçük yaşta sporla tanıştırmalı ve onları spora alıştırmalıyız. Biz, Lehrte’deki şehir idaresinin ve STK’ların gerçekleştirdiği sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri mümkün olan en büyük katkılarla destekliyoruz. Çocuklarımızı ve diğer yaşlardaki sporcuları kardeşlik havası içinde buluşturan Lehrte Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
‘AYNISINI BİZ DE İSTİYORUZ’
Uetersen Kaymakamı ve ayın zamanda iş insanı olan Barış Karabacak, 10 km. koşu birincisine ödülünü verirken “Burada misafir olarak bulunuyorum. İş ortağımın Lehrte’li olması nedeniyle izin verirseniz ben de Lehrte’nin fahri hemşerisi olmak isterim. Çok güzel bir organizasyon. Kaymakamlık görevini üstlendiğim Uetersen kentinde de benzer bir etkinliğin olması için girişimlerde bulunacağım” dedi.
Lehrte Selimiye Cami olarak değişik kategorilerde 24 koşucuyla etkinlikte yer aldıklarını belirten Selimiye Camii Basın Sözcüsü Fatih Altunöz ise “Artık birçoğumuz Lehrte’de doğduk. Lehrte bizim de kentimiz. Sanatıyla, sporuyla, sosyal- kültürel etkinlikleriyle, temizliğiyle ve daha iyi yaşanır bir kent olmasıyla bizler de yakından ilgilenmeli, duyarlı olmalıyız. Bu anlayışı hâkim kılarak, süreç içerisinde daha huzurlu bir kenti hep birlikte oluşturmuş oluruz” diye konuştu.
GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ
Türk Veliler Birliği sözcüsü Ayhan Yıldız
ise “Bugün burada açılan stantla Lehrte’de yaşayan diğer uluslara kültürümüzü kısmen tanıtma fırsatını bulmuş oluyoruz” dedi. Dereceye giren koşuculara ödüllerin verildiği şehir koşusu, gecenin geç saatlerine kadar dans ve müzik eşliğinde devam etti.