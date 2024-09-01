‘Lehrte Şehir Koşusu’na rekor katılım

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BAŞLGANGIÇTA sadece büyükler için 2, 4 ve 10 km. yapılan koşular daha sonradan kreş, anaokulu ve diğer okullardaki öğrencilerin katılımıyla da yapılmaya başlandı. Koşuda ayrıca dans gösterileri, canlı müzikler ve yiyecek-içeceklerin de sunulduğu stantlar yer aldı. Türk mutfağından yiyecek ve içeceklerin sunulduğu stant açan Lehrte Veliler Birliği, bu sene de misafirlerine lahmacun, börek, köfte, çay ve Türk kahvesi sundu. Kurt Grup adına koşuda başarılı sporculara ödüllerini veren Selbi Yavuz Kurtuluş şunları söyledi: “Spor centilmenlik içinde yapılmalı. Özellikle çocuklarımızı küçük yaşta sporla tanıştırmalı ve onları spora alıştırmalıyız. Biz, Lehrte’deki şehir idaresinin ve STK’ların gerçekleştirdiği sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri mümkün olan en büyük katkılarla destekliyoruz. Çocuklarımızı ve diğer yaşlardaki sporcuları kardeşlik havası içinde buluşturan Lehrte Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”