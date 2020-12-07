LeBron James'in eski sevgilisinden Instagram'ı sallayan paylaşım!

Modelliğe yeni adım attığı günlerde NBA ve dünya basketbolunun yıldızı ile yaşadığı aşk sayesinde adını dünya basınına duyurmayı başardı.



Kıvrımlı vücut hatları sayesinde iç giyim ve bikini firmalarının vazgeçilmez modellerinden biri haline gelen 22 yaşındaki model, genç yaşına rağmen sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Şimdilerde Amerikan Futbolu oyuncusu Jordan Poyer ile evli olan Rachel Bush, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.



Vücut hatlarını sergilemekten çekinmeyen Bush'un paylaşımları Instagram kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Evliliğini bir de çocukla taçlandıran ünlü model, yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bikinisiyle havuz başında verdiği pozlarla kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başaran Reachel Bush, on binlerce beğeni topladı.