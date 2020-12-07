MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLeBron James'in eski sevgilisinden Instagram'ı sallayan paylaşım!
GeriAvrupa LeBron James'in eski sevgilisinden Instagram'ı sallayan paylaşım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

LeBron James'in eski sevgilisinden Instagram'ı sallayan paylaşım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LeBron James'in eski sevgilisinden Instagram'ı sallayan paylaşım!
Abone Olgoogle-news

Bir dönem dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James ile yaşadığı aşk ile adını duyuran Rachel Bush, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Modelliğe yeni adım attığı günlerde NBA ve dünya basketbolunun yıldızı ile yaşadığı aşk sayesinde adını dünya basınına duyurmayı başardı.

LeBron Jamesin eski sevgilisinden Instagramı sallayan paylaşım

Kıvrımlı vücut hatları sayesinde iç giyim ve bikini firmalarının vazgeçilmez modellerinden biri haline gelen 22 yaşındaki model, genç yaşına rağmen sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri.
LeBron Jamesin eski sevgilisinden Instagramı sallayan paylaşım
Şimdilerde Amerikan Futbolu oyuncusu Jordan Poyer ile evli olan Rachel Bush, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
LeBron Jamesin eski sevgilisinden Instagramı sallayan paylaşım

Vücut hatlarını sergilemekten çekinmeyen Bush'un paylaşımları Instagram kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
LeBron Jamesin eski sevgilisinden Instagramı sallayan paylaşım
Evliliğini bir de çocukla taçlandıran ünlü model, yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Bikinisiyle havuz başında verdiği pozlarla kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başaran Reachel Bush, on binlerce beğeni topladı.
LeBron Jamesin eski sevgilisinden Instagramı sallayan paylaşım

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle