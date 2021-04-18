Lauterbach’ın aracına saldırı

SALGIN döneminde popülaritesi artan ve virüse karşı mücadele tedbirlerini savunan Lauterbach, koronavirüs karşıtları tarafından sıkça hedef gösteriliyordu. Lauterbach’ın önceki haftalarda da evinin girişindeki duvarlara boyalı saldırılar yapılmıştı.

Köln’de yaşayan Lauterbach, aracına yapılan saldırıdan sonra kimliği belirsiz kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Saldırıyı Twitter hesabından duyuran Lauterbach’a farklı partilerden destek geldi. Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, “Bu tür saldırılar demokrasimize yapılmış saldırılardır” dedi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de farklı görüşlerde olunabileceğini belirtirken “Ancak şiddet ve korkutmanın siyasette yeri yok. Karl Lauterbach ve ben severek tartışırız. Ancak bu konuda yanındayım” dedi.