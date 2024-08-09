Lauterbach’a istifa baskısı

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ALMANYA’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP, koronavirüs salgını döneminde gelişmeleri içeren raporları hazırlayan Robert Koch Enstitüsü (RKI) uzmanlarını etkilediği gerekçesiyle Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın (SPD) görevi bırakmasını istedi. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki (FDP), 2021 yılında göreve gelen Lauterbach’ı pandemiye yönelik önlemlerin uygulamaya devam edilmesi için RKI uzmanlarını korona yüzünden ölenlerin sayısını yüksek göstermeye yönlendirmekle suçladı. Herkesi aşı yaptırmaya yönlendirmek için Lauterbach’ın ellerinde ölenlerin sayısıyla ilgili başka rakamlar olduğunu söyleyerek, RKI uzmanlarının yanlış verileri açıkladıklarını söyledi. Kubicki, bu yanlış politika yüzünden özellikle çocuk ve yaşlıların geleceklerinin ellerinden alındığını ileri sürdü.

Wolfgang Kubicki

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‘GEREKENİ YERİNE GETİRMELİ’

Kubicki, Pandemi dönemiyle ilgili raporlarda Federal Sağlık Bakanı’nın iş birliği yapılan bilim insanları ile RKI uzmanlarını etkilediğine dair somut veriler bulunmadığı halde, Bakan Lauterbach’ı ‘aşı mecburiyeti hedefine ulaşmak için’ gerçekleri çarpıtmakla suçladı. Kubicki, “Karl Lauterbach hükümetin prestijine de büyük ölçüde zarar verdi. Bunun sonuçlarına katlanıp gerekeni yerine getirmeli” diyerek dolaylı bir şekilde istifa çağrısında bulundu.