Lauterbach ‘en sevilen politikacı’ oldu

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INSA tarafından Bild adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, Sağlık Bakanı Lauterbach, Başbakan Olaf Scholz’u da geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bir önceki kamuoyu yoklamasında Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in ardından ikinci sırada yer alan Scholz, sırasını korudu. FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner 3’üncü, Federal Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de 4’üncü sırada yer aldı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder 5’inci sırada yer alırken, CDU Genel Başkanı seçilen Friedrich Merz ancak 9’uncu oldu. Yıllarca ilk sırayı kimseye kaptırmayan Angela Merkel ise ‘emekli’ olduğu için ilk kez anketlerde yer almadı.