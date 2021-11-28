'Can'sın Emre

Almanya'da halen 86 kadar profesyonel futbolcunun henüz korona aşısı olmadığını belirten yetkililer, Kimmich'in koronaya yakalanmasını uyarı olarak kabul etmelerini istedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder, vatandaşları görevleri ne olursa olsun aşı olmaya çağırırken, futbol maçlarının tekrardan seyircisiz oynanma olasılığı bulunduğunu söyledi.
Diğer yandan Dortmund'un Türkiye kökenli ünlü oyuncusu Emre Can, büyük süpermarket zincirlerinin kasalarına asılan afişlerle vatandaşları aşı olmaya çağırdı.
Büyük şirketlerin korona pandemisi ile mücadelede aşı olmayı yükseltmeyi hedefleyen girişimi kapsamında hazırlanan afişlerde Almanca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak 'Aşı Ol
' çağrısı yapıldı.