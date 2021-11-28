'Can'sın Emre

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Almanya'da halen 86 kadar profesyonel futbolcunun henüz korona aşısı olmadığını belirten yetkililer, Kimmich'in koronaya yakalanmasını uyarı olarak kabul etmelerini istedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder, vatandaşları görevleri ne olursa olsun aşı olmaya çağırırken, futbol maçlarının tekrardan seyircisiz oynanma olasılığı bulunduğunu söyledi.