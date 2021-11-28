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'Can'sın Emre

#Markus Söder#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER
Cansın Emre

Almanya'da korona aşısına mesafeli olduğu bilinen Bayern Münih'li ünlü futbolcu Joshua Kimmich'in virüse yakalanmasının ardından, aşı olmaya yanaşmayan profesyonel futbolcular yine gündeme geldi.

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Almanya'da halen 86 kadar profesyonel futbolcunun henüz korona aşısı olmadığını belirten yetkililer, Kimmich'in koronaya yakalanmasını uyarı olarak kabul etmelerini istedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder, vatandaşları görevleri ne olursa olsun aşı olmaya çağırırken, futbol maçlarının tekrardan seyircisiz oynanma olasılığı bulunduğunu söyledi.

Cansın Emre

Diğer yandan Dortmund'un Türkiye kökenli ünlü oyuncusu Emre Can, büyük süpermarket zincirlerinin kasalarına asılan afişlerle vatandaşları aşı olmaya çağırdı.
Büyük şirketlerin korona pandemisi ile mücadelede aşı olmayı yükseltmeyi hedefleyen girişimi kapsamında hazırlanan afişlerde Almanca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak 'Aşı Ol' çağrısı yapıldı.

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#Markus Söder#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER

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