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Laschet’in yerine Çevre Bakanı Wüst!

#Armin Laschet#Hendrik Wüst#AVRUPADAN HABERLER
Laschet’in yerine Çevre Bakanı Wüst

Almanya’nın başbakanı olma umuduyla yaşayan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı görevini bırakacağını resmen açıkladı. Laschet, kendisinin yerine Çevre Bakanı Hendrik Wüst’ün getirilmesini önerdi.

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AYNI zamanda yıllardır sürdürdüğü CDU KRV Teşkilatı Genel Başkanlığı’nı Wüst’ün üstlenmesi önersinde de bulundu. Hendrik Wüst’ün Çevre Bakanı olarak çok başarılı çalışmalar yaptığını söyleyen Laschet, “Wüst iyi bir başbakan olacaktır” dedi. Armin Laschet’in Federal Meclis’in 26 Ekim’de yapacağı ilk oturuma kadar KRV Eyalet Başbakanlığı’nı bırakması gerektiğine de dikkat çekildi. Ancak yasalara göre, KRV Eyalet Başbakanı seçiminin bu tarihten sonra da yapılabileceği belirtildi.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Öte yandan CDU KRV Teşkilatı’nın 23 Ekim’de Düsseldorf’taki kurultayında, Laschet’in yerine Hendrik Wüst’ün Genel Başkan seçilmesine kesin gözüyle bakıldığı görüşü de şimdiden ağırlık kazandı.

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#Armin Laschet#Hendrik Wüst#AVRUPADAN HABERLER