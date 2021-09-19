‘Laschet’in oy kaybından Merkel de sorumlu’

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Der Tagesspiegel gazetesine konuşan Schaeuble, Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD arasındaki yarışın başa baş gitmesinin nedeninin Başbakan Merkel’in 2018 ekim ayında parti genel başkanlığını bırakma kararına dayandığını söyledi. Merkel o dönemde parti genel başkanlığını bırakırken, başbakan olarak göreve devam etme kararı almıştı. Schaeuble, “Parti başkanlığı ve başbakanlığın bir elde olması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Neredeyse üç yıldır durum böyle değil ve bu nedenle bunun bir artı getirisi yok. Tam tersi söz konusu” dedi. Schaeuble, Laschet’in, uzun ve başarılı Merkel döneminden sonra seçim kampanyasında ne “Her şeyi yeniden yapıyoruz” ne de “Böyle devam edeceğiz” diyebildiğini kaydetti. Schaeuble bunun partisi için bir sorun olduğunu ve bu nedenle söylemlerin yeteri kadar anlaşılmadığını belirten Schaeuble, seçim sonrasında yeni yasama döneminde de Federal Meclis Başkanlığı yapmak istediğinin sinyalini verdi. Schäuble, “Görevimi severek yapıyorum” dedi.