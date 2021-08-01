Laschet’e güzel haber: Kaynak gösterilmeyen başka bölüm yok!

İLETİŞİM uzmanı Weber, Yeşiller Partisi Başbakan Adayı Annalena Baerbock’un “Şimdi. Ülkemizi nasıl yenileyeceğiz” adlı kitabında birçok bölümde intihal olduğunu ortaya çıkarmıştı. Armin Laschet ise hakkında çoğunlukla sosyal medyada dönen intihal suçlamalarından sonra bir pasajla ilgili hata yaptığını kabul edip kitabının incelenmesini istemişti.

TEK BİR PASAJ BULAMADIM

Kitaptaki intihal olduğu iddia edilen bölümleri inceleyen uzman Stefan Weber, “Benim araştırma sonucum Laschet’i rahatlatacaktır. Tüm renkli metin eşleşmelerini inceledikten sonra, intihal parçası olarak tanımlayabileceğim tek bir pasaj bulamadım. Tek bir pasaj ki tartışmaya değmez ve yayınlanması sorunu sadece sulandırır. İntihalin belirlenmesi, her zaman tekillik değil, bir kalıp bulmakla ilgilidir” dedi.

NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL OLARAK FARKLI

Weber, Laschet’in kitabının yine kendisinin incelediği Baerbock’un kitabıyla karşılaştırılamayacağını belirtirken, Baerbock’un kitabındaki intihal bölümlerinin ‘niteliksel’ ve ‘niceliksel’ olarak tamamen farklı bir ağırlığa sahip olduğunu ifade etti.